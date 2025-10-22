Dohoda s Indiou zruší vízovú povinnosť pre držiteľov diplomatických pasov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Slovenská republika a Indická republika uzavrú dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. Návrh medzivládnej dohody v stredu schválil slovenský kabinet.
Ministerstvo vnútra ako predkladateľ vysvetlilo, že cieľom opatrenia je upevnenie priateľských vzťahov medzi oboma krajinami. „Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu bez víz vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať ním, zdržiavať sa na ňom a opustiť ho po dobu nepresahujúcu 90 dní v rámci akéhokoľvek obdobia 180 dní,“ priblížil rezort.