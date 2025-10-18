AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na D2! Vodič (†70) narazil do mostného piliera, nemal šancu prežiť

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 došlo krátko pred 15:00 hodinou k tragickej nehode, keď osobné vozidlo Škoda Octavia narazilo do mostného piliera. Sedemdesiatročný vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. V danom úseku sa tvoria kolóny.
Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D2 na 45,5 km v smere do Bratislavy, o ktorej sme prijali oznámenie na čísle 158 v čase krátko pred 15.00 h. "Podľa doposiaľ zistených informácií osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia z nezistených príčin zišlo z vozovky a následne narazilo do mostného piliera. 70-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," informovala bratislavská krajská polícia.
Polícia upozorňuje vodičov, že v danom úseku sa tvoria kolóny. Vodičov žiada o trpezlivosť a o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.