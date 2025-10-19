TRAGÉDIA na juhu Slovenska! Dvaja ľudia zrážku neprežili

DUNAJSKÁ STREDA - Tragická dopravná nehoda si v sobotu večer vyžiadala dve obete na ceste I/63 pri Dunajskej Strede. Záchranná služba vyslala na miesto dve ambulancie, no život 37-ročného vodiča a jeho spolujazdca sa zachrániť nepodarilo. Zranená matka s dcérou boli prevezené do nemocnice.
V sobotu večer približne o 20.00 h došlo na ceste I/63 v katastrálnom území Dunajská Streda k tragickej dopravnej nehode. Stala sa v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu, na križovatke ciest Povodská a I/63. "Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla zn. VW Passat nerešpektoval dopravné značenie následkom čoho došlo k zrážke s vozidlom zn. Fiat Freemont. 37-ročný vodič a jeho 38-ročný spolujazdec utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," informovala trnavská krajská polícia.
Dodala, že u vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška, vyšla negatívne. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu druhý vodič, bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. "Vyšetrovateľ v súvislosti s touto tragédiou začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," konštatuje polícia.
Zásah potvrdili aj záchranári. "Môžeme potvrdiť, že sme na zásah vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta, žiaľ, máme hlásené dve osoby, ktoré utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre tvnoviny.sk. V druhom vozidle značky Fiat sa mala podľa portálu nachádzať 47-ročná žena a jej 9-ročná dcéra. Dopravná nehoda si vyžiadala uzavretie cesty.