Nočná TRAGÉDIA! Na ceste našli ležať chodca, zomrel na mieste: Polícia začala trestné stíhanie

DUNAJSKÁ STREDA - V obci Báč v okrese Dunajská Streda došlo v noci k tragédii. Polícia vyšetruje smrť chodca, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a neposkytnutie prvej pomoci.
Policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste v obci Báč, v okrese Dunajská Streda. "Približne hodinu pred polnocou prijalo operačné stredisko oznámenie, že na ceste I/63 v obci Báč leží na zemi osoba. Po príchode policajnej hliadky sa muž už nachádzal v rukách zdravotníkov. Podľa doterajších zistení mal byť 41-ročný muž zrazený doposiaľ neznámym vodičom. Žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol," približuje trnavská krajská polícia.
Okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a neposkytnutie prvej pomoci. Polícia dodáva, že presné príčiny a okolnosti tejto tragédie, ako aj to, čo jej predchádzalo, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia opätovne upozorňuje chodcov, aby za tmy a zníženej viditeľnosti nepodceňovali svoju bezpečnosť, aktívne používali reflexné prvky a pohybovali po správnej strane cesty.