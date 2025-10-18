Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Nočná TRAGÉDIA! Na ceste našli ležať chodca, zomrel na mieste: Polícia začala trestné stíhanie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

DUNAJSKÁ STREDA - V obci Báč v okrese Dunajská Streda došlo v noci k tragédii. Polícia vyšetruje smrť chodca, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a neposkytnutie prvej pomoci.

Policajti vyšetrujú tragickú udalosť, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste v obci Báč, v okrese Dunajská Streda. "Približne hodinu pred polnocou prijalo operačné stredisko oznámenie, že na ceste I/63 v obci Báč leží na zemi osoba. Po príchode policajnej hliadky sa muž už nachádzal v rukách zdravotníkov. Podľa doterajších zistení mal byť 41-ročný muž zrazený doposiaľ neznámym vodičom. Žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol," približuje trnavská krajská polícia.

Okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a neposkytnutie prvej pomoci. Polícia dodáva, že presné príčiny a okolnosti tejto tragédie, ako aj to, čo jej predchádzalo, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia opätovne upozorňuje chodcov, aby za tmy a zníženej viditeľnosti nepodceňovali svoju bezpečnosť, aktívne používali reflexné prvky a pohybovali po správnej strane cesty.

Viac o téme: TragédiaChodecBáč
Jennifer Aniston prezradila: Médiá nepoznali môj príbeh o 20-ročnom boji s plodnosťou
Zahraničné celebrity
Jennifer Aniston prezradila: Médiá nepoznali môj príbeh o 20-ročnom boji s plodnosťou
