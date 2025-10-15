PRVÉ DETAILY nehody, pri ktorej zomrel Demokrat Pavlík (†38): Čakal na odťahovku! Kolegovia plakali na tlačovke

BRATISLAVA – Stratili kolegu a dobrého priateľa. Pri tragickej dopravnej nehode zomrel dnes ráno člen strany Demokrati Michal Pavlík. Správa bola šokom aj pre jeho kolegov, ktorí na neho spomínajú ako na odhodlaného a pozitívneho človeka. Otcovi dvoch detí sa malo stať podľa prvotných informácií osudným čakanie na odťahovú službu.
Strana, ktorej členom bol Pavlík, poskytla k smutnej udalosti krátke vyhlásenie. Stranícky šéf Jaroslav Naď sa ho nezúčastnil, v tom čase bol totiž na pohrebe svojho uja. Slovo si tak zobral podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý v prvom rade vyjadril rodine nebohého kolegu úprimnú sústrasť. „Je nám to strašne ľúto, neviete si predstaviť, aké ťažké je to pre celú rodinu Michala Pavlíka. Pre jeho pani, jeho deti. Sme s nimi v kontakte. Jaroslav Naď, predseda strany, komunikoval priamo s jeho pani,“ uviedol.
Šeliga opísal Pavlíka ako človeka, ktorý mal mimoriadnu energiu. „Bol odhodlaný, bol človek zapálený pre vec, bol človek, ktorý bol pozitívny, ktorý chcel a hľadal cestu, ako sa veci urobiť dajú,“ povedal Šeliga. Podľa jeho slov vedel Pavlík tiež namotivovať ľudí okolo seba. „Táto tragédia je, samozrejme, niečo, čo dá hneď všetko do perspektívy, že ľudský život je mimoriadne krehký. Sme tu len dočasne a môže sa zmeniť zo sekundy na sekundu,“ uviedol.
Podľa informácií, ktoré dostali, Michal Pavlík zavolal odťahovú službu a kým čakal na jej príchod, tak do neho narazil kamión, čo sa mu stalo osudným. Náraz neprežil. Šeliga však zdôraznil, že ide zatiaľ iba o čiastočné informácie, ktoré im boli komunikované z prostredia policajného zboru. Polícia prípad aj naďalej vyšetruje.
„Rovnako chcem vyjadriť naše myšlienky a modlitby aj druhému vodičovi, ktorý je podľa našich informácií v kritickom stave a veríme, že sa uzdraví,“ povedal Šeliga.
Počas tlačového vyhlásenia bolo vidieť, že Šeligovi sa hľadali slová len ťažko, viackrát si urobil krátku pauzu. Podobne ťažko niesli úmrtie kolegu aj ďalší členovia strany, ktorí boli prítomní na brífingu, niektorí nevedeli zadržať slzy. „Michal, budeš nám všetkým veľmi chýbať, nech Ti dá Pán večné odpočinutie a silu všetkým pozostalým,“ ukončil.
Pavlík bol okresný predseda strany a koordinátor pre zber podpisov na petíciu. Aktívny bol aj v regiónoch, na sociálnej sieti pravidelne informoval o výjazdoch v rôznych kútoch Slovenska. Paradoxné je, že svoj posledný príspevok na sociálnej sieti Facebook venoval pondelkovej vážnej zrážke vlakov pri Rožňave. „Je to tragédia, ktorá sa nesmie stať bežnou súčasťou našej reality. Želám pasažierom skoré uzdravenie a nech sa nájdu príčiny, aby sa v budúcnosti podobná udalosť už neopakovala,“ napísal v poslednom príspevku.
Pavlík bol otcom dvoch dcér, na sociálnej sieti sa často delil aj o fragmenty zo súkromia, najmä z drobných radostí, ktoré prinášalo rodičovstvo.
K nehode došlo na diaľnici D1 na 33 km v smere do Bratislavy, polícia o nej prijala oznam na čísle 158 krátko pred 04,45 h. „Podľa doposiaľ zistených informácií tu došlo k zrážke nákladného motorového vozidla s dodávkou. Obe vozidlá skončili mimo vozovky, pričom vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedli. V danom úseku je diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu.