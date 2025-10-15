Tvrdá rana pod pás pre zdravotníkov: Trojnásobné zvýšenie poplatkov za prácu! Sestry sa búria, podpisujú PETÍCIU

BRATISLAVA - Aj keď to mnohí nevedia, zdravotné sestry a všetci zdravotníci musia zaplatiť registračný poplatok príslušným komorám za to, aby mohli vykonávať prácu. Ten je aktuálne už dlhé roky nastavený na sumu 15 eur za rok, no poslanci vládnej koalície ho chcú teraz skokovo zvýšiť. Po novom by nestál 15, ale 45 eur, pričom by sa suma odvíjala od priemernej mzdy. Zdravotníci sa proti návrhu búria a hromadne podpisujú petíciu.
Celé to začalo ešte v pondelok večer, kedy opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zverejnila video na sociálnej sieti. V ňom upozorňuje ľudí na predkladanú novelu zákona z dielne vládnej koalície. "Počúvajte toto. Ak si sestra nezaplatí na Slovensku 45 eur ročne, nebude môcť pracovať. Áno, toto je návrh od Smeru, ktorý potichu prešiel cez zdravotnícky výbor a momentálne mieri do parlamentu," uviedla na úvod videa. Ako upozornila následne, sestry si už aj v súčasnosti musia platiť ročný poplatok, aby vôbec mohli vykonávať prácu, ktorú vyštudovali. Doteraz je poplatok nastavený na 15 eur ročne. Popritom musia zbierať aj kredity do kreditového systému, ktoré zbierajú napríklad účasťou na kongrese, či prednášaním na kongresoch.
Video Tvrdá rana pod pás pre zdravotníkov: Trojnásobné zvýšenie poplatkov za prácu, tvrdí Bittó Cigániková
"Inak má zákaz pracovať. A teraz? Nový, skvelý nápad - zvýšiť poplatok na tri percentá na 3 percentá priemernej mzdy, čiže asi 45 eur ročne. A bude to ďalej rásť. A čo za to sestry dostanú? Nič. Žiadne lepšie vzdelávanie, žiadne benefity, ale len a len povinnosti. A ak dva roky nezaplatia, štát im jednoducho zákonom zakáže pracovať," skritizovala návrh Bittó Cigániková. Poukázala tiež na to, že táto zmena sa deje v čase, kedy na Slovensku chýbajú tisícky sestier a nevieme sa podmienkami dorovnať na susedné Česko, kam mnohé sestry zo Slovenska odchádzajú pre lepšie pracovné a mzdové podmienky. Podľa poslankyne nebola k pripravovanému návrhu zákona žiadna diskusia, len s komorou sestier, ktorá poplatky od sestier vyberá. Vysvetlila tiež, že novela sa dotkne každého zamestnanca v zdravotníctve, nie len sestier, ale aj sanitárov, lekárov, ale aj nečlenov komôr.
Zákon je na pláne pod číslom 16
Pozreli sme sa na konkrétny návrh zákona. Ten je počas aktuálnej schôdze parlamentu na pláne, konkrétne ho nájdeme pod číslom 16 s názvom "Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 918) - druhé čítanie." Čiže zákon už prešiel prvým čítaním zdravotníckeho výboru. Sporná zmena sa nachádza v návrhu zmeny zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme pod číslom 59.
"V § 63 ods. 5 sa slová „15 eur“ nahrádzajú slovami „3 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poplatok za vedenie registra vyberá,“ a na konci sa pripája táto veta: „Výšku ročného poplatku za vedenie registra podľa druhej vety určí komora vnútorným predpisom komory."," píše sa v návrhu zákona. Predkladatelia navrhujú zmeny od 1. januára 2026, pričom zdravotnícky výbor odporúča návrh schváliť. Predkladatelia tvrdia, že zmeny robia na základe požiadaviek stavovských organizácií, pričom by sa ustanovil nový spôsob výpočtu ročného poplatku za vedenie registra, ktorého maximálna výška sa vypočíta ako percentuálny podiel priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje.
"Je na príslušnej komore, aby zvážila citlivo s ohľadom na reálne možnosti zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach, akú konkrétnu výšku v danom roku určí. Táto kompetencia prislúcha podľa § 55 ods. 2 písm. g) zákona snemu príslušnej komory. Výška poplatku bola na súčasnú úroveň naposledy zmenená novelou zákona č. 77/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016. Výška poplatku teda nebola aktualizovaná 9 rokov. Priemerná mzda v národnom hospodárstve, na ktorú je v zmysle ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. naviazaná minimálna mzda zdravotníckeho pracovníka, narástla od roku 2015 o 59%," uviedli predkladatelia zákona s tým, že rovnako tak inflácia za predmetné roky zvýšila náklady stavovských organizácií na činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vyplývajúce komorám z príslušných právnych predpisov.
Komora sestier vyzýva opozíciu
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta každú konštruktívnu diskusiu o úprave legislatívy, ktorá prispeje k zlepšeniu systému regulácie zdravotníckych povolaní. Zároveň však považuje za dôležité, aby sa téma komunikovala vecne, odborne a bez šírenia nepresných informácií, ktoré môžu medzi zdravotníkmi vyvolávať zbytočné obavy. SKSaPA to uviedla v súvislosti s reakciami k návrhu zvýšiť poplatok komorám za vedenie registra zdravotníckych pracovníkov.
SKSaPA považuje za dôležité reagovať na otázky, ktoré sa objavujú v súvislosti s navrhovanými zmenami. Ozrejmila, že registrácia zdravotníkov v komore je zákonnou podmienkou výkonu povolania. „Poplatok za vedenie registra nie je členským príspevkom, ale administratívnym poplatkom spojeným so správou údajov, vydávaním potvrdení, aktualizáciou kvalifikačných záznamov a ďalšími úkonmi v rámci zákonnej pôsobnosti komory,“ vysvetlila.
Upozornila, že maximálna výška poplatku sa nezmenila za posledných viac ako deväť rokov napriek rastu nákladov. Tiež, že o konkrétnej výške poplatku v rámci limitu rozhodujú delegáti každej komory. „Ide teda o kolektívne rozhodnutie zástupcov zdravotníckych pracovníkov z celého Slovenska. Aj dnes zákon určuje len maximálnu možnú výšku poplatku, nie jeho automatické zvýšenie. Tvrdenia, že Komora plánuje automatické zvýšenie poplatku, sú nepravdivé,“ upozornila SKSaPA. Podotkla tiež, že nezaplatenie poplatku automaticky nevedie k vyradeniu z registra, ale každý prípad sa posudzuje individuálne. „Zdravotnícky pracovník má možnosť poplatok dodatočne uhradiť. Rozhodnutie o zániku registrácie sa vydáva formou správneho rozhodnutia, nie automaticky ani plošne,“ dodala komora.
Zároveň zdôraznila, že zdravotnícke komory sú samosprávne profesijné organizácie, ktorým štát zveril viaceré úlohy v oblasti regulácie výkonu povolania a ochrany verejného záujmu. Doplnila tiež, že regulácia zdravotníckych povolaní a úhrada poplatkov za registráciu je bežnou súčasťou profesijnej samosprávy v krajinách EÚ. „Porovnanie vybraných krajín ukazuje, že slovenský systém patrí medzi najmenej finančne zaťažujúce,“ dodala SKSaPA. K stanovisku komory sestier sa pridala aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP). „Registrácia zdravotníckych pracovníkov je ustálený nástroj štátu na kontrolu spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov, a tým, okrem iného, aj na ochranu fyzických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hlavným významom registrácie je regulácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti na území SR,“ uviedla s tým, že náklady s tým spojené znášajú v plnom rozsahu komory. „Tie nemajú príjem zo štátneho rozpočtu za výkon registrácie, za zdroj príjmu zákon určil registračný poplatok zaplatený zdravotníckym pracovníkom,“ dodala.
Zvýšenie aktuálnej maximálnej výšky poplatku komora podporuje. „Otázky a problémy preneseného výkonu verejnej správy v oblasti zdravotnej starostlivosti sú apolitické, trvajú mnoho rokov a majú presah do oblasti kvality zdravotnej starostlivosti. SK MTP považuje za nevhodné spájať tému zvýšenia maximálnej výšky poplatkov s témami vyplývajúcimi z dlhodobých nedostatkov personálnych zdrojov v zdravotníctve SR, z nedostatočných finančných ohodnotení zdravotníckych pracovníkov alebo z nedostupnosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska,“ uviedla.
SK MTP preto apeluje na opozičných poslancov, aby nestimulovali nespokojnosť a necielili ju na stavovské organizácie. Rovnako apeluje na koaličných poslancov, aby k zmenám pristupovali zodpovedne a navrhovali komplexnú úpravu zákona, odstraňujúcu nielen čiastkové problémy, ale všetky - jednotlivými komorami - predložené nedostatky, ktoré aplikácia aktuálneho znenia zákona prináša. Komora tiež vyzýva všetkých združených zdravotníckych pracovníkov, aby využili ich skutočnú možnosť upraviť výšku poplatkov v zákonných medziach, a to aktívnou účasťou na činnosti orgánov stavovskej organizácie.
Návrh na zmenu kritizuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Návrh na zmenu pri registračnom poplatku v zdravotníckych komorách kritizuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Zvýšenie považuje za neopodstatnené a s kontraproduktívnym dosahom na zdravotnícky personál. SOZ ZaSS nesúhlasí s návrhom mechanizmu, ktorý stanovuje výšku poplatku na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve, upozorňuje pritom, že mnohí zdravotnícki pracovníci priemernú mzdu nedosahujú, čím sa poplatok podľa odborového zväzu stáva neprimeranou finančnou záťažou. „Zmena pevnej sumy na percentuálny pomer k priemernej mzde navyše garantuje stavovským organizáciám každoročnú valorizáciu poplatku bez priamej požiadavky na preukázanie výkonu alebo zlepšenie kvality poskytovaných služieb,“ dodáva SOZ ZaSS v stanovisku.
Mieni tiež, že v kontexte akútneho nedostatku zdravotníckeho personálu môže ísť o kontraproduktívnu zmenu. Poukazujú pritom na to, že registračný poplatok je povinná platba za výkon povolania, primárne určená na administratívne úkony súvisiace s vedením registra. „Tieto administratívne služby v dnešnej digitalizovanej dobe nie sú natoľko nákladné, aby vyžadovali skokové, takmer trojnásobné zvýšenie,“ argumentuje SOZ ZaSS. Napáda i procesnú stránku podania návrhu, ktorý neprešiel pripomienkovým konaním. Doterajšiu výšku registračného poplatku považuje za adekvátnu.
Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. Návrh už skritizovala opozícia.
Už je aj petícia
Voči návrhu zákona sa už vo veľkom búria ako sestry, tak aj ostatní zdravotníci. "Neskutočné, čo tu už vymýšľajú za hlúposti. Nie, aby nás motivovali, ešte nás chcú viac znechutiť," uviedla pre Topky.sk nahnevaná sestrička bratislavskej nemocnice Rebeka. Upozornila nás na to, že podpísala aj petíciu, ktorú vytvorila práve Jana Bittó Cigániková. Tú do utorka večera podpísali 2220 ľudí a počet signatárov naďalej rastie.