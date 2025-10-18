SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady: Má priniesť efektívnejší, prehľadnejší spôsob prijímania zákonov

BRATISLAVA - Koaličná SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov. Prvé čítanie legislatívnych návrhov by sa mohlo odohrávať v parlamentných výboroch a nie v pléne. Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré by získali podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
Cieľom pripravovanej zmeny je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu, uviedla SNS. Poslanci sa tak podľa strany budú viac venovať obsahu zákonov a menej „zbytočným rečiam“, ktoré brzdia rokovania. „Parlament má byť miestom, kde sa tvoria zákony, nie kde sa predvádzajú politici. Slovenská národná strana prichádza s návrhom, ktorý dá rokovaniam poriadok, systém a dôstojnosť. Prvé čítanie sa presunie do výborov, kde sa o návrhoch bude hovoriť vecne, nie politicky. V pléne sa bude rokovať len o tých zákonoch, ktoré prešli aspoň jedným výborom,“ povedal Danko.
Nový model má zároveň zaviesť možnosť skráteného legislatívneho konania priamo rozhodnutím ústavnoprávneho parlamentného výboru. To podľa SNS prinesie rýchlejšie prijímanie zákonov v naliehavých situáciách. Strana tvrdí, že reforma má zabrániť chaosu, prekrikovaniu a obštrukciám, ktoré spomaľujú chod parlamentu. Zavedením jasného systému prerokúvania sa podľa SNS zvýši dôvera občanov v prácu NR SR a posilní sa vážnosť zákonodarnej moci. „Chceme, aby parlament prestal byť miestom hádok a stal sa pracovným orgánom, ktorý koná v záujme SR. Táto zmena prinesie stabilitu, prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie v prospech občanov,“ dodal Danko.