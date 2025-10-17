Emóciami prekypujúci parlament: Danko sa pustil do progresívnej poslankyne, nie som váš podriadený!

BRATISLAVA - V parlamente bola opäť hustá atmosféra. Pri rozprave o "zákone roka" - rozpočte na rok 2026, sa prihodila ďalšia dramatická chvíľka, ktorú si podpredseda Národnej rady a šéf národniarov Andrej Danko dokonca zavesil na svoj účet na sociálnej sieti.
Diskusia sa zvrtla počas opozičnej rozpravy, kedy sa poslanci vyjadrovali k predmetnému návrhu rozpočtu na rok 2026. V istom bode bol predsedajúcim schôdze samotný Danko a počas svojej služby musel umierňovať viaceré bežné neduhy v pléne. Medzi iným to bolo aj telefonovanie, ktoré tiež rokovací poriadok jasne zakazuje.
Dvojaký meter?
Toto telefonovanie si zo strany niektorého z koaličných politikov však vyžiadalo značnú dávku pozornosti jednak od predsedajúceho, ale povšimla si to aj opozičná poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová. Išlo o Jána Kvorku zo Smeru-SSD. Mesterova Dankovi pri príležitosti faktickej poznámky vyčítala jeho dvojaký meter na tento prehrešok pri opozičných a koaličných poslancoch. "Pán Kvorka tu evidentne telefonoval. Vy ste ho evidentne videli, ľudí tu vyhadzujete za nakreslené grafy a toto vám nevadí?" spýtala sa výrazne nahnevaná Mesterová a nazlostene sklopila mikrofón.
Nie som váš podriadený, oboril sa Danko
"Vy máte pocit, že som váš podriadený?" spýtal sa Mesterovej najskôr pokojne predsedajúci šéf SNS Danko. Na túto otázku mu Mesterová odpovedala kladne. "Nie som, nie som váš podriadený," zopakoval dôrazne Danko. "Upozornil som aj pána Kvorku pohľadom, ... kľud," priblížil Danko. "A vy ma nepoučujte, dobre? Trošku som tu dlhšie, ako vy, tak ma nepoučujte," odvetil predsedajúci. "A nehádžte po mne šanóny, dobre? Si to vyprosím od vás, dobre?!" uzavrel faktickú poznámku Danko a Mesterovej odkázal, aby si "zvolila normálny tón".