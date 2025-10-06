Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE

BRATISLAVA – Konsolidácia znova kasíruje živnostníkov, ktorí na odvodoch zaplatia znova o čosi viac. Okrem toho sa menia aj viaceré pravidlá. Odborník na sociálnu politiky pripravil preto prehľadnú tabuľku, v ktorej nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o platení odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne počas roka 2026.

Živostníkov čakajú najväčšie zmeny za posledné roky. Práve na nich dopadne veľká čas konsolidačných opatrení. Z konsolidačného balíka 22 opatrení sa ich dotýka skrátenie tzv. odvodových prázdnin zo súčasných 12, resp. v ojedinelých prípadoch 18 - 21 mesiacov, na šesť mesiacov. To je navyše spojené so zavedením nových povinných platieb do fondov sociálneho poistenia vo výške 131,34 eura mesačne od šiesteho mesiaca. Tieto minimálne odvody budú musieť po novom platiť všetci živnostníci bez ohľadu na to, koľko zarobia. Týka sa to aj tých, ktorí si podnikaním iba privyrábajú pár stoviek eur napríklad k invalidnému dôchodku, materskej dovolenke či popri škole, alebo si živnosť držia iba na papieri. 

Zároveň rezort financií avizoval zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov a s tým spojený skokový nárast povinných minimálnych odvodov o 20 %. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody vzrastú zo súčasných 237,02 eura v 2025 až na 303,11 eura mesačne. 

Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál pripravil tabuľku, v ktorej si môžete skontrolovať, koľko budete po novom platiť ddo Sociálnej poisťovne:

Ťažká ruka konsolidácie: Koľko
 (Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála, www.relia.sk)

Nové pravidlá pre odvody do Sociálnej poisťovne nie sú jedinou zmenou pre živnostníkov. Ďalším z opatrení je nárast zdravotných odvodov o 1 %, čím celkový odvod SZČO na zdravotné poistenie stúpne na zo súčasných 14 % na 15 % vymeriavacieho základu. Čiastočné dosahy na živnostníkov budú mať aj opatrenia nasmerované na zamestnávateľov. 

Živnostníci si však pred pár dňami vypočuli aj jednu pozitívnu správu. Oni a ďalšie fyzické osoby podnikatelia už od budúceho roka nebudú platiť transakčnú daň - nepopulárne opatrenie predchádzajúceho konsolidačného balíčka. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada SR definitívne schválila minulý týždeň. 

Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE
Týždenný KVÍZ opäť preverí
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
DESIVÉ varovanie experta: Umelá
DESIVÉ varovanie experta: Umelá inteligencia VYHLADÍ celé ľudstvo! Keď TOTO zostrojíme, všetci zomrieme
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie
Andrej Babiš
Babiš v zákulisí rokuje: Zvažuje ponuku pre Okamuru, v hre je kreslo predsedu Poslaneckej snemovne!
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron vymenoval novú vládu: Kľúčoví členovia zostávajú na svojich postoch
Zuzana Čimová
ZNECHUTENÁ Čimová: Po ODCHODE z Markízy KONIEC s moderovaním?!
Karel Gott
Karel Gott († 80): 12 prekvapivých FAKTOV o jeho živote a kariére
Ioan Gruffud
Špinavý rozvod filmovej hviezdy: Dva roky bez sexu a potom... Vojna!
Dalibor Janda
FOTO ako dôkaz! Hurikán Dalibor Janda: 26 centimetrov v trenkách? Ty vole...
FOTO Švajčiarski vedci skúmali tajomnú
Vedci odhalili šokujúce tajomstvá 350-ročnej lebky: Deformovaná hlava a záhadná trepanácia! Stopy po bizarných rituáloch
FOTO Myslel si, že ide
Myslel si, že ide o kvasinky: Skutočnosť ho šokovala a zmenila život navždy! Muž prišiel o dve tretiny pohlavného údu
Stravovanie podľa krvnej skupiny
Stravovanie podľa krvnej skupiny AB: Čo jesť a čomu sa vyhnúť?
FOTO Horor na luxusnej lodi:
Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)

VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
Aj napriek chýbajúcim gólom je znovu v nominácii Calzonu: Dočká sa Bobček reprezentačného debutu?
Aj napriek chýbajúcim gólom je znovu v nominácii Calzonu: Dočká sa Bobček reprezentačného debutu?
Sexuálne zneužívanie dieťaťa: Najlepší strelec v klubovej histórii skončil v rukách polície
Sexuálne zneužívanie dieťaťa: Najlepší strelec v klubovej histórii skončil v rukách polície
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť

Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Horoskop na týždeň 6.10.-12.10.: Hviezdy prinášajú prelomové chvíle v láske aj kariére, čaká nás odvážny obrat
Horoskop na týždeň 6.10.-12.10.: Hviezdy prinášajú prelomové chvíle v láske aj kariére, čaká nás odvážny obrat
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE
DESIVÉ varovanie experta: Umelá
DESIVÉ varovanie experta: Umelá inteligencia VYHLADÍ celé ľudstvo! Keď TOTO zostrojíme, všetci zomrieme
Týždenný KVÍZ opäť preverí
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie

