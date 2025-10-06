Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE

BRATISLAVA – Konsolidácia znova kasíruje živnostníkov, ktorí na odvodoch zaplatia znova o čosi viac. Okrem toho sa menia aj viaceré pravidlá. Odborník na sociálnu politiky pripravil preto prehľadnú tabuľku, v ktorej nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o platení odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne počas roka 2026.
Živostníkov čakajú najväčšie zmeny za posledné roky. Práve na nich dopadne veľká čas konsolidačných opatrení. Z konsolidačného balíka 22 opatrení sa ich dotýka skrátenie tzv. odvodových prázdnin zo súčasných 12, resp. v ojedinelých prípadoch 18 - 21 mesiacov, na šesť mesiacov. To je navyše spojené so zavedením nových povinných platieb do fondov sociálneho poistenia vo výške 131,34 eura mesačne od šiesteho mesiaca. Tieto minimálne odvody budú musieť po novom platiť všetci živnostníci bez ohľadu na to, koľko zarobia. Týka sa to aj tých, ktorí si podnikaním iba privyrábajú pár stoviek eur napríklad k invalidnému dôchodku, materskej dovolenke či popri škole, alebo si živnosť držia iba na papieri.
Zároveň rezort financií avizoval zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov a s tým spojený skokový nárast povinných minimálnych odvodov o 20 %. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody vzrastú zo súčasných 237,02 eura v 2025 až na 303,11 eura mesačne.
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál pripravil tabuľku, v ktorej si môžete skontrolovať, koľko budete po novom platiť ddo Sociálnej poisťovne:
Nové pravidlá pre odvody do Sociálnej poisťovne nie sú jedinou zmenou pre živnostníkov. Ďalším z opatrení je nárast zdravotných odvodov o 1 %, čím celkový odvod SZČO na zdravotné poistenie stúpne na zo súčasných 14 % na 15 % vymeriavacieho základu. Čiastočné dosahy na živnostníkov budú mať aj opatrenia nasmerované na zamestnávateľov.
Živnostníci si však pred pár dňami vypočuli aj jednu pozitívnu správu. Oni a ďalšie fyzické osoby podnikatelia už od budúceho roka nebudú platiť transakčnú daň - nepopulárne opatrenie predchádzajúceho konsolidačného balíčka. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada SR definitívne schválila minulý týždeň.