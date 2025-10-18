Slovenský výrobca opäť v KRÍZE! Firma má veľké finančné problémy: Urobila RÁZNY krok

SENICA - Senická spoločnosť OMS je v kríze. Výrobca LED osvetlenia požiadal súdy o ochranu pred veriteľmi. Rodinná firma podnikateľa Vladimíra Levárskeho verí, že reštrukturalizácia jej pomôže dokončiť rozpracované projekty a vrátiť sa k ziskovosti.
Senický výrobca LED osvetlenia OMS sa obrátil na súdy so žiadosťou o ochranu pred veriteľmi, informuje portál Forbes. "Hoci scenár reštrukturalizácie nebol v pláne, v tejto chvíli to vnímame ako najoptimálnejšie dostupné riešenie – nielen pre OMS, ale tiež pre našich dodávateľov, pracovníkov a obchodných partnerov," uviedol pre Forbes člen predstavenstva OMS Daniel Levársky, podľa ktorého má firma momentálne približne 40 aktívnych klientov a obchodné projekty v celkovej hodnote okolo 500-tisíc eur mesačne, a to aj vďaka novému investorovi z Dánska. Súd návrh akceptoval a v utorok zverejnil rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania OMS. Ďalšia existencia firmy tak už bude závisieť od jej veriteľov.
Príčinou úpadku je podľa Levárskeho oneskorená realizácia plánovaných projektov a objednávok od odberateľov zo Škandinávie. OMS podľa neho v prvom polroku zaznamenala nárast objednávok medziročne o viac ako 200 percent. Vzhľadom na dlhé obdobie stratových rokov však nemá prostriedky na financovanie odberateľov. "Predpokladané uspokojenie veriteľov v reštrukturalizácii je podstatne vyššie ako uspokojenie veriteľov v prípadnom konkurze. Podľa toho je nastavený aj finančný plán, ktorý považujem za reálny, a preto som reštrukturalizáciu odporučila," uviedla pre Forbes reštrukturalizačná správkyňa Lucia Sandtner.
OMS podľa aktuálnych účtovných podkladov eviduje záväzky vo výške 5,9 milióna eur, z čoho bankové úvery predstavujú 2,9 milióna eur. Sociálnej poisťovni dlhuje OMS vyše 300-tisíc eur a ďalších takmer 50-tisíc eur zdravotným poisťovniam. Štát firmu naďalej zaraďuje medzi spoľahlivých platcov daní.
Spoločnosť patrila v minulosti k priekopníkom
Spoločnosť OMS vznikla v roku 1995 zásluhou Vladimíra Levárskeho. Podnik špecializujúci sa na vývoj a produkciu svietidiel patril medzi priekopníkov, ktorí vsadili na inováciu LED technológie a postupne si vybudovali v Európe významné trhové postavenie. V roku 2013 dosiahli jej tržby úroveň presahujúcu 80 miliónov eur. Zakladateľ získal za vybudovanie firmy od základov množstvo podnikateľských ocenení a stal sa tiež štedrým podporovateľom futbalu v Senici.
OMS sa však na mimoriadne konkurenčnom trhu so svietidlami nedokázala udržať na ziskovej ceste, začala pravidelne vykazovať ekonomické straty a postupne sa ocitla vo finančných problémoch. Pred definitívnym zánikom ju v roku 2017 zachránil podnikateľ Ivan Kmotrík, ktorý prostredníctvom svojej skupiny Grafobal Group získal 70-percentný podiel. Ten zreorganizoval výrobné procesy a zaviedol prísne úsporné opatrenia. Továreň, ktorá v minulosti poskytovala prácu viac ako tisíc zamestnancom, koncom roku 2024 evidovala vyše 90 pracovníkov. V máji 2024 Grafobal Group predal svoj podiel späť zakladateľovi Vladimírovi Levárskemu a z oblasti výroby osvetlenia sa stiahol.