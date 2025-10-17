Migaľa opäť skúša zdravie: Na vláde s ukrajinskými kolegami chýbal, k posteli ho pripútal COVID!

KOŠICE/VRANOV NAD TOPĽOU - Stav ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuela Migaľa (nom. Smer-SSD) je nezávideniahodný. Len pár týždňov po náročnej kardiologickej operácii je opäť pripútaný k posteli a nejde o žiadnu chripôčku. Migaľovi zobral energiu a možnosť sa účastniť na rokovaní vlády v Košiciach vírus covid-19!
Migaľ je ďalším dôkazom, že koronavírus nikam nevymizol a jeho prítomnosť, ako aj možnosť očkovať sa, nám pripomína, že toto ochorenie si skutočne nevyberá. Pre ministra, ktorý sa s kontaminovaním koronavírusom zveril v statuse na sociálnej sieti, je to o to väčšia smola, že práve dnes sa na jeho milovanom východe rokuje po dlhej dobe práve s ukrajinskými kolegami, ktorých krajina sa bráni agresorovi. Rokovanie tak sleduje len parciálne - na diaľku cez televízor.
Povolal na pomoc Šalitroša
"O to viac ma mrzí, že moje prvé spoločné rokovanie s ukrajinskou stranou v pozícii ministra sledujem doma z postele, s COVIDom," posťažoval sa Migaľ. Toho na rokovaniach zastupuje jeho pravá ruka - Radomír Šalitroš.
"V mojom mene informuje ukrajinskú stranu o maximálnej podpore spolupráce ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, vo všetkých oblastiach ktoré sa dotýkajú nášho rezortu," dodal.
"Spolupráca s Ukrajinou má pre nás obrovský spoločný potenciál pre rast regiónov na našej spoločnej hranici. Verím, že sa tak bude diať čo najskôr a že blízky budapeštiansky summit Trump - Putin pomôže skoro ukončiť nezmyselný konflikt za našou východnou hranicou a následne veľký rozvoj na oboch stranách," vyjadril Migaľ presvedčenie do budúcnosti.