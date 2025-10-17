Vodiči, spozornite! V TOMTO kraji sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Image)
BRATISLAVA - V niektorých južných okresoch Banskobystrického kraja si treba v piatok ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Zvolen. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.