Poslanci prerokovali návrhy ministerstva školstva o financovaní škôl a školskej správe

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v piatok venovali návrhom z dielne ministerstva školstva. Rokovací deň ukončili diskusiou o návrhoch zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o školskej správe, o ktorých sa rokuje v tzv. zlúčenej rozprave.
archívne video
Návrhy majú priniesť viaceré zmeny. Upraviť sa má spôsob určovania školských obvodov - vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Ten by mal prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu a nemal by podmieňovať poskytovanie vzdelávania žiadnym protiplnením.
Rovnako sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal po novom znížiť súkromným a cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ, a to o 20 percent. Návrh by sa mal ešte upraviť tak, že sa vytvoria v širšej miere predpoklady na to, aby mohli cirkevné a súkromné školy prijímať žiakov, ktorí prijímajú ich zameranie a charakter.
Návrhy v pléne predstavil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Myslí si, že navrhované zmeny zabezpečia v systéme spravodlivosť. Svoj nesúhlas so zmenami v rozprave opätovne vyjadril poslanec a exminister školstva Ján Horecký (KDH). Pripomenul, že proti návrhom sa vo štvrtok (16. 10.) pred budovou parlamentu protestovalo. Žiada okrem iného o vypustenie ustanovenia o znížení normatívu, ktoré považuje za diskriminačné. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (21. 10.) a budú pokračovať v 40. parlamentnej schôdzi. Budú rokovať o dosiaľ neprebraných bodoch, ale čaká ich aj hlasovanie. Rozhodovať by sa malo aj o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.