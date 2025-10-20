Dva mesiace od nehody šéfa SIS prelomili MLČANIE: Prehovorila rodina, ktorú Pavol Gašpar pod Zoborom zrazil!

BRATISLAVA - Už nemohli ostať viac ticho a pociťujú veľkú krivdu. Reč je o príslušníkoch rodiny z Nitry, kde došlo koncom augusta k dopravnej nehode, ktorej účastníkom bol aj šéf SIS Pavol Gašpar na svojom nápadnom a luxusnom žltom Challengeri. Rodina sa po 2 mesiacoch vyjadrila na sociálnej sieti.
Na status člena rodiny, s ktorou sa mal Gašpar pod Zoborom zraziť, upozornil Denník N. "Ospravedlňujem sa, ale krivda je pálčivá. Otec a syn si privlastnili už aj nedeľu. Ako rodina by sme si od toho potrebovali oddýchnuť, spravodlivo to uzavrieť a ísť ďalej. No nedá sa," reagovala v statuse na sociálnej sieti Facebook protiidúca účastníčka nehody.
Čo ich podnietilo rozprávať?
Bol to totiž práve žltý a luxusný Gašparov Dodge Challenger SRT Hellcat, ktorý sa 30. augusta pod Zoborom v Nitre zrazil na križovatke s oprotiidúcim Volkswagenom Passat. V ňom sedeli manželia s dcérou. Rodina sa od nehody rozhodla taktne mlčať, no podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (otec šéfa SIS zo Smeru) a jeho syn vo víkendových politických diskusiách vzbudili takú búrku nevôle, že už nemohli byť ticho. Polícia pritom dodnes vyšetrovanie neuzavrela.
Práve ich dcéra mala byť osobou, ktorá bola po nehode dokonca zranená.
Hrubé správanie po nehode
Aj keď Gašpar počas víkendu popisoval svoju duchaprítomnosť po nehode, jeho slová rozhodne nepotvrdila matka zo spomínanej rodiny. "Ani len zo slušnosti sa oň nezaujímal. Po celý čas sa zdržiaval 40 až 50 metrov od dieťaťa, ktoré utrpelo najviac," zhodnotila matka.
Po Gašparovo luxusné auto neskôr prišla odťahová služba. "Ja nemám jediný škrabanec na prednej časti vozidla. Čiže, keď si niekto položí otázku, kto do koho nabúral, tak po pozretí fotky vie, kto nabúral do mňa," povedal v nedeľnej politickej diskusnej relácii Politika 24 v TV JOJ Pavol Gašpar.
"Nemať spredu škrabanec neznamená, že nehodu spôsobil ten druhý. Prirútiť sa vysokou rýchlosťou a nechať auto pred sebou dokončiť prebiehajúci manéver, to je problém," odvetila druhá účastníčka nehody.
Podľa matky zraneného dieťaťa navyše nebola na miesto nehody ani len privolaná záchranka. K dopravnej nehode prišlo pred kruhovým objazdom smerom zo Zobora na frekventovanej ulici, pričom miestni túto ulicu označujú za veľmi produktívnu, čo sa týka počtu dopravných nehôd.