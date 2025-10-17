Peruánska vláda vyhlási výnimočný stav v Lime: Ide o násilie

LIMA - Peruánska vláda v noci na piatok oznámila, že v metropolitnej časti hlavného mesta Lima vyhlási výnimočný stav v reakcii na pretrvávajúce násilie zo strany organizovaného zločinu, ktoré viedlo k masovým protestom. Tie si vyžiadali jednu obeť a stovky zranených, prevažne policajtov, informuje správa agentúry AFP.
Protivládne protesty sa v Peru v posledných týždňoch zintenzívnili po tom, čo vláda 5. septembra schválila zákon, ktorý vyžaduje, aby mladí ľudia prispievali do súkromných dôchodkových fondov, a to aj napriek neistote zamestnania a neoficiálnej miere zamestnanosti viac než 70 percent. Demonštrácie sa však stupňovali už posledného polroka aj v dôsledku vlny vydierania a vrážd, za ktorými stoja organizované zločinecké skupiny. Korupcia a rastúca kriminalita napokon viedli k zvrhnutiu bývalej prezidentky Diny Boluarteovej, ktorú z funkcie minulý piatok odvolal parlament.
Núdzové zákony bez nutnosti ich predložiť
Situáciu s násilím mal dostať pod kontrolu nástup dočasnej vlády pod vedením nového prezidenta Josého Jeriho pred niekoľkými dňami. Jeri vo štvrtok požiadal parlament o udelenie osobitných právomocí, ktoré by mu umožnili prijímať núdzové zákony bez nutnosti ich predložiť na hlasovanie. Stredajšie protesty začali pokojným pochodom, ale po zotmení došlo k zrážkam, keď sa niektorí z účastníkov pokúsili prelomiť bezpečnostné zábrany rozostavené okolo budovy Kongresu v Lime. Demonštranti tiež hádzali kamene a odpaľovali ohňostroje, na čo polícia reagovala slzotvorným plynom. Zranenia podľa AFP utrpelo najmenej 113 ľudí, z toho 84 policajtov a 29 civilistov. Počas protestu prišiel o život aj 32-ročný muž, ktorého postrelil policajt. Toho podľa polície fyzicky napadli, a preto vystrelil. Medzitým ho postavili mimo službu.