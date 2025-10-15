Ďalšia šokujúca nehoda na známej Zochovej ulici: Limuzína diplomatov skončila na streche!

Vozidlo malo obsahovať posádku z Gruzínska. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu ráno k nehode. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna STVR.
VIDEO Nehoda v Bratislave: Auto skončilo na streche
Nehoda v Bratislave: Auto skončilo na streche (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
Posádka auta pochádza z Gruzínska
Podľa televízie Markíza má ísť o diplomatické vozidlo z Gruzínska.
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
Z fotografií je evidentné, že ide o luxusné motorové vozidlo značky Mercedes. Podľa našich informácií mal ísť vodič rýchlosťou len 30 kilometrov za hodinu. Napriek tomu auto skončilo prevrátené na streche.
Správu budeme aktualizovať.