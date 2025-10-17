Tragická nehoda na diaľnici A5: Poľský autobus sa zrazil s kamiónom a dodávkou!

VIEDEŇ - Na severnej diaľnici A5 v Dolnom Rakúsku sa v piatok ráno odohrala vážna dopravná tragédia. Poľský diaľkový autobus sa zrazil s kamiónom a dodávkou — jedna osoba zomrela, viacerí utrpeli vážne zranenia. Úsek pri Drasenhofene zostáva uzavretý v oboch smeroch.
Zrážka troch vozidiel na severe Dolného Rakúska
Podľa rakúskej polície došlo k nehode krátko po svitaní na obchvate obce Drasenhofen, neďaleko hranice s Českom. V protismernom úseku sa zrazili tri vozidlá – dodávka, kamión a poľský diaľkový autobus, všetky s poľskými poznávacími značkami, informujú rakúske médiá.
Podľa prvotných informácií dodávka smerujúca na sever narazila do kamióna. Vzápätí do oboch vozidiel vrazil aj poľský autobus, ktorý mieril rovnakým smerom. Náraz bol taký silný, že vodič dodávky zomrel na mieste, kým šofér autobusu a kamiónu zostali zakliesnení v kabínach a museli ich vyslobodzovať hasiči.
V autobuse cestovalo 24 ľudí
V čase nehody sa v autobuse nachádzalo 22 pasažierov, vodič a jeho zástupca. Väčšina z nich pochádzala z Poľska a smerovali na sever krajiny. Záchranári potvrdili, že štyria utrpeli ťažké zranenia, ďalších 19 osôb bolo zranených ľahšie.
Zranených prevážali do nemocníc v Brne a vo Viedni-Meidlingu, kam ich transportovali dva rakúske vrtuľníky „Christophorus C2“ a „C9“. Na mieste zasahovali aj jednotky českého záchranného systému a Rakúskeho Červeného kríža.
Obrovské dopravné problémy
Po nehode bola diaľnica A5 úplne uzavretá v oboch smeroch, rovnako ako aj obchvat Drasenhofenu. Podľa rakúskeho autoklubu ÖAMTC má uzávera trvať do popoludňajších hodín, keďže odstraňovanie trosiek je mimoriadne náročné.
Na mieste zasahovalo viac než tridsať záchranných a hasičských jednotiek, vrátane troch záchranárskych vrtuľníkov. Kvôli uzavretej diaľnici sa vytvorili niekoľkokilometrové kolóny, ktoré siahajú až po českú hranicu. Náhradná trasa cez cestu B7 je úplne preťažená a vodičom sa odporúča oblastiam sa vyhnúť.
Príčina tragédie zostáva nejasná
Podľa polície zatiaľ nie je známe, čo zrážku spôsobilo. Vyšetrovatelia preverujú, či šlo o technickú poruchu, mikrospánok alebo nesprávne predchádzanie. Vyšetrovací tím z okresu Mistelbach už začal zhromažďovať svedecké výpovede aj záznamy z kamier na vozidlách.
Rakúske médiá označili nehodu za „horror-crash pri Drasenhofene“. Ministerstvo dopravy zároveň upozornilo, že ide o najtragickejší úsek severnej diaľnice A5, kde v posledných rokoch došlo k viacerým ťažkým kolíziám.
Jedna chyba, desiatky obetí
„Scéna vyzerala ako po výbuchu,“ uviedol jeden z hasičov pre rakúsku televíziu ORF. Záchranári opisujú, že náraz rozmetal trosky oboch vozidiel po širokom okolí a záchranné práce trvali niekoľko hodín.
Rakúska polícia potvrdila, že identita zosnulého vodiča dodávky zatiaľ nebola oficiálne zverejnená, no podľa registra vozidiel išlo o občana Poľska. Všetky tri havarované vozidlá majú poľské evidenčné čísla.