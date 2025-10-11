Kažimír nerozumie verejným útokom zo strany premiéra: Kedysi mal guráž povedať mu veci do očí

BRATISLAVA - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír nerozumie tomu, prečo naňho premiér Robert Fico (Smer-SD) neustále verejne útočí. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie predsedu vlády na sobotňajšom sneme. Vyplýva to z jeho stanoviska, ktoré TASR zaslali z oddelenia komunikácie NBS.
„Nerozumiem, prečo na mňa predseda vlády neustále verejne útočí. Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ poznamenal.
archívne video
Premiér vo svojom príhovore na sneme hovoril o tom, že nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra do funkcie. Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.