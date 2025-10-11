Majerský hovorí o potrebe demokratickej výmeny vlády Fica: Myslí si, že ľuďom sa potom bude na Slovensku lepšie žiť

BRATISLAVA - Líder opozičného KDH Milan Majerský hovorí o potrebe demokratickej výmeny vlády Roberta Fica (Smer-SD) v parlamentných voľbách. Myslí si, že ľuďom sa potom bude na Slovensku lepšie žiť. Fico je podľa neho pri moci príliš dlho, a to bez energie a vízie. Uviedol to na sociálnej sieti. Mieni, že k súčasnej vláde existuje alternatíva - rozumná, slušná a zameraná na ľudí. KDH je podľa neho pripravené prevziať zodpovednosť za Slovensko.
„Fico už dávno nežije život bežných ľudí. Nevidí, ako žije Slovensko. Ľudia, ktorí ho obklopujú, chcú dobre sebe, nie Slovensku. Za väčšinu problémov na Slovensku nesú zodpovednosť vlády Roberta Fica. Lebo premiér nerozumie otcom a mamám, ktorí sami vychovávajú deti a počítajú každé euro, nerozumie seniorom, ktorí čakajú hodiny na termín u lekára, nerozumie mladým, ktorí si so Slovenskom nespájajú svoju budúcnosť, nerozumie živnostníkom, ktorých dusí konsolidácia a nerozumie samosprávam, ktoré sa musia starať o občanov aj bez pomoci štátu,“ skonštatoval.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Fico sa pustil do vojny proti celému Slovensku a namiesto riešení prináša rozkol a chudobu. Kritizovala v tejto súvislosti jeho sobotňajší príhovor na sneme Smeru. Hovorí, že predseda vlády pokračuje v ďalšom rozoštvávaní spoločnosti namiesto prinášania riešení v prospech ľudí. „Ak by niekto očakával, že snem, ktorý si strana Smer nazvala pracovný, prinesie konštruktívne návrhy na zlepšenie života ľudí na Slovensku, hlboko sa mýlil,“ okomentovala.
Predseda vlády SR v sobotu počas príhovoru na sneme strany vyhlásil, že nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Deklaroval tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027. Hovoril o tom, že neexistuje žiadna alternatíva.