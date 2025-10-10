Šokujúca krádež! Z hrobu vo Vranove nad Topľou zmizla náhrobná doska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VRANOV AND TOPĽOU - Polícia vo Vranove nad Topľou vyšetruje krádež na cintoríne na Mlynskej ulici. V priebehu posledných mesiacov odcudzili náhrobnú dosku z hrobového miesta. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, páchateľ zatiaľ nie je známy.
„Pôvodnú ukradnutú dosku následne páchateľ nahradil inou náhrobnou doskou iného rozmeru,“ doplnila hovorkyňa s tým, že poškodeným vznikla škoda vo výške približne 2000 eur.