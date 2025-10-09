Hádka v Stropkove! Muž chytil ženu za krk, kričal na ňu a opätovne žiadal peniaze

SVIDNÍK - Zo zločinu lúpeže obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku 42-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Podľa jej slov v nedeľu (5. 10.) popoludní na Hrnčiarskej ulici v Stropkove došlo k hádke medzi ním a 42-ročnou ženou. „Dôvodom mala byť požiadavka, aby mu žena dala peniaze na alkohol, čo odmietla. Muža to nahnevalo, chytil ju za krk, kričal na ňu a opätovne žiadal peniaze. Napadnutá žena sa začala brániť, muž jej vytrhol kabelku a odišiel preč. V kabelke mala peňaženku, osobné doklady, mp3 prehrávač i mobilný telefón. Majetkovú škodu napadnutá vyčíslila na viac ako 200 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol policajnou hliadkou zadržaný, skončil v cele policajného zaistenia. Zákon pre obvineného stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na sedem až 12 rokov.