Polícia vyšetruje pracovný úraz v Poprade: Robotník utrpel ťažké zranenia

POPRAD - Polícia vyšetruje pracovný úraz, ktorý sa stal v stredu (8. 10.) v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v objekte jedného zo stavenísk došlo k zosuvu pôdy, pričom zavalený 61-ročný muž utrpel závažné zranenia.
„Muž bol ohrozený na živote. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade po zadokumentovaní miesta činu v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ligdayová.