Veľtrh Kariéra EXPO v Starej tržnici: Viac ako 50 firiem ponúka prácu, prišli aj známe osobnosti

BRATISLAVA - Veľtrh Kariéra EXPO práve prebieha v bratislavskej Starej tržnici! Predbežné čísla naznačujú, že ide o vôbec najúspešnejší ročník histórie. Nechýbali ani známe tváre spoločenského života, herec Tomáš Sitkey známy zo seriálov Sľub a Dunaj, k vašim službám, spevák a herec Martin Madej a ďalší.
Dnes, v stredu 8. októbra 2025, sa Stará tržnica v Bratislave premenila na pulzujúce centrum pracovných možností – prebieha tu veľtrh Kariéra EXPO!
Od 9:00 do 19:00 majú návštevníci jedinečnú príležitosť stretnúť desiatky zamestnávateľov z rôznych sektorov, absolvovať osobné pohovory, nadviazať nové kontakty a získať cenné rady pre svoj kariérny rozvoj. Vstup je zadarmo, stačí sa zaregistrovať na www.karieraexpo.sk.
Cieľom podujatia je spojiť motivovaných uchádzačov s regionálnymi firmami a vytvoriť priestor pre networking, osobný rast aj priamy nábor.
Nezmeškajte túto príležitosť! Kariéra EXPO patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podujatia na trhu práce – a práve teraz prebieha v srdci Bratislavy.
Podujatie zahájil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, PhDr. Peter Ormandy, MSc a Katarína Tešla, Chief marketing officer spoločnosti Zoznam.
„Chceme, aby si každý návštevník z veľtrhu odniesol niečo praktické – či už vylepšené CV, profesionálnu fotografiu alebo motiváciu od našich spíkrov. Naším cieľom je, aby si ľudia uvedomili svoju hodnotu a nebáli sa ju ukázať,“ vysvetľuje Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR spoločností Kariéra.sk a Zoznam.
Pre uchádzačov predstavuje Kariéra EXPO skvelú príležitosť osobne sa stretnúť so zamestnávateľmi, získať spätnú väzbu na životopis, nadviazať nové kontakty a načerpať inšpiráciu pre ďalší kariérny rast. Z pohľadu firiem ide o efektívny spôsob, ako sa priamo spojiť s potenciálnymi kandidátmi, predstaviť im svoje pracovné ponuky a zároveň posilniť svoju značku zamestnávateľa na trhu práce.