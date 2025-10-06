Smútok v rodine exministra Ľudovíta Kaníka: Strata milovanej osoby!

Ľudovít Kaník oznámil úmrtie milovaného otca. (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Getty Images)
BRATISLAVA – Bývalý poslanec parlamentu a exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník sa na sociálnej sieti podelil o smutnú správu. Vo veku nedožitých 89 rokov zomrel jeho otec.
„Dnes, v pondelok 6.10. v ranných hodinách vydýchol naposledy, vo veku nedožitých 89 rokov náš otec, skvelý chlap, otec, športovec, verejne aktívny človek, často poriadne skúšaný životom, ktorý ma mnohému naučil a ktorý nám, celej rodine, bude veľmi chýbať. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichu spomienku,“ napísal exminister.
Kaník je bývalým ministrom práce počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Post zastával v rokoch 2002 až 2005. V neskoršom období bol zvolený do parlamentu za poslanca.