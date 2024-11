Putin udelil expremiérovi Slovenska Čarnogurskému ruské vyznamenanie Rad cti

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

archívne video Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 845 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ruské vyznamenanie odovzdal Čarnogurskému predseda Prezídia Štátnej rady Republiky Krym Vladimir Konstantinov v Moskve minulú stredu (6. 11.). Zároveň mu odovzdal krymské vyznamenanie Za vernosť povinnosti.

"V Moskve sa konalo zasadnutie Jaltského medzinárodného fóra a v jeho rámci zasadnutie Koordinačnej rady Medzinárodného združenia Priatelia Krymu. Jaltské medzinárodné fórum sa vzhľadom na vojnové udalosti na Ukrajine konalo v Moskve," priblížil Čarnogurský.