TÚTO skupinu dôchodcov čaká od novembra ZMENA! Bude treba podpisovať nový doklad

BRATISLAVA - Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa dôchodok vypláca v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, budú od novembra 2025 pri preberaní dôchodku u doručovateľov alebo priamo na pošte podpisovať nový doklad – poštový poukaz. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
"Pre dôchodcov sa tým nič zásadné nemení, mení sa len doklad, ktorý podpisujú pri preberaní penzie. Doteraz podpisovali tzv. kvitančný list," opisuje Kontúr a dodáva, že o tejto zmene bude Slovenská pošta a Sociálna poisťovňa dôchodcov informovať vopred ešte počas októbra prostredníctvom osobitných letákov, ktoré im doručia ich poštoví doručovatelia alebo budú k dispozícii v pobočkách pošty.
Kontúr uvádza, že hotovostná výplata dôchodku je možná naďalej v zásade dvoma spôsobmi, a to doručením dôchodku poštovým doručovateľom na adresu bydliska alebo vyplatenie dôchodku priamo na pošte. Dôchodky Sociálna poisťovňa prostredníctvom Slovenskej pošty vypláca v párne dni – čiže od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca.
Čo sa (ne)zmení od novembra 2025
Ako sa táto zmena premietne do praxe? "Tak, ako doteraz, prinesie poštový doručovateľ dôchodcovi dôchodok v deň jeho výplaty. Dôchodca sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti a podpíše poštový poukaz," približuje Kontúr s tým, že ak poštový doručovateľ dôchodcu nezastihne doma, dôchodok mu nechá na pošte.
Dôchodca, ktorý si chodí preberať dôchodok na poštu, si ho ako doteraz môže na pošte vyzdvihnúť v deň výplaty dôchodku. Taktiež sa preukáže sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, podpíše poštový poukaz a pošta mu vyplatí dôchodok.
"Poštový poukaz na výplatu dôchodku je platný štandardne 30 dní odo dňa výplatného termínu. Do tohto času je potrebné si dôchodok prevziať. Po tomto termíne sa dôchodok vráti do Sociálnej poisťovne a pre jeho opätovnú výplatu bude potrebné Sociálnu poisťovňu kontaktovať," pokračuje hovorca SP. Deklaruje, že zavedenie výplaty dôchodkov poštovými poukazmi nebude pre dôchodcov predstavovať nijakú komplikáciu a v súvislosti s touto zmenou nepocítia negatívny dopad.
Sociálna poisťovňa vypláca poštou v hotovosti približne tridsať percent dôchodkových dávok. Zvyšných sedemdesiat percent si poberatelia nechávajú posielať na bankové účty