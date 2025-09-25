Sociálna poisťovňa oznámila novinky: Odvodová úľava pre TÝCHTO zamestnancov! Má však svoje pravidlá

BRATISLAVA - Pre zamestnancov-trénerov začne od januára platiť výhodná odvodová úľava v sume 300 eur mesačne. Dôležité pritom je, aby ich zamestnávatelia v období od 1. novembra do 31. decembra 2025 nahlásili do registra Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb – zmena.
Na novinky upozornila Sociálna poisťovňa. "Novela zákona o sociálnom poistení prináša s účinnosťou od 1. januára 2026 odvodovú odpočítateľnú položku z príjmu z právneho vzťahu trénera zapísaného do registra fyzických osôb v športe v sume 300 eur mesačne (ďalej len „OOP trénera“), a to samostatne na každý právny vzťah trénera. Charakter právneho vzťahu na uplatnenie OOP trénera nie je rozhodujúci. Ide o zamestnanca-trénera na základe napr. pracovnej zmluvy, dohody, zmluvy o výkone činnosti športového odborníka," vysvetlili.
Zamestnanec-tréner pritom vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nemusí urobiť žiaden administratívny krok. Inak povedané, odvodovú odpočítateľnú položku si u zamestnávateľa nemusí osobitne uplatniť či nahlásiť. Táto úľava pre neho platí automaticky, a to aj v prípade, ak má zamestnanec viac takýchto právnych vzťahov paralelne.
Čo a kedy musí zamestnávateľ nahlásiť Sociálnej poisťovni
Za účelom identifikácie zamestnanca-trénera, ktorému právny vzťah trénera zapísaného do registra fyzických osôb v športe trvá k 31. decembru 2025, je potrebné, aby zamestnávateľ oznámil Sociálnej poisťovni takéhoto zamestnanca-trénera prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb – zmena (RLFO – zmena), a to najskôr od 1. novembra 2025 a najneskôr do 31. decembra 2025, pričom ako dátum vzniku zmeny uvedie dátum 1. január 2026.
Ak ide o zamestnanca-trénera, ktorý si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku 200 eur, tak táto sa nebude uplatňovať, pretože sa bude uplatňovať OOP trénera v sume 300 eur, ktorá je vyššia, a teda pre zamestnanca-trénera výhodnejšia.
Zamestnanec-tréner nemôže pracovať na dohodu o výkone sezónnej práce
Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce nemôže byť zamestnancom-trénerom. To znamená, že ak má zamestnanec uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tak si nemôže uplatňovať OOP trénera.