Príšerná tragédia na priecestí: Vlak narazil do sanitky! Pacientka neprežila, posádka stihla utiecť

AHAUS - Mesto Ahaus pri hraniciach s Holandskom zasiahla tragédia. Sanitka s 88-ročnou pacientkou zastavila na železničnom priecestí práve vo chvíli, keď sa spustili závory. Do vozidla následne narazil regionálny vlak. Žena zomrela na mieste, posádka stihla vyskočiť.
Osudná zastávka na koľajniciach
Sanitka viezla seniorku do nemocnice, keď počas jazdy nastali nečakané komplikácie so zdravotným stavom pacientky. Osemnásťročný vodič preto zastavil, aby mohli záchranári žene okamžite pomôcť. Nevšimol si však, že sa nachádzajú priamo na priecestí na ulici Schumacher Ring. V tom okamihu sa spustili závory, pretože sa blížil vlak.
Útek záchranárov, smrť pacientky
Vodič a dvaja záchranári vo veku 19 a 24 rokov stihli vozidlo opustiť a dostať sa do bezpečia. Ženu však už nedokázali včas evakuovať. Po niekoľkých sekundách sanitku zrazil regionálny vlak, ktorý nedokázal zabrzdiť. Náraz bol pre pacientku fatálny.
Ďalšie zranenia a uzavretá trať
Podľa polície utrpeli ľahké zranenia aj traja členovia posádky sanitky a dvaja cestujúci z vlaku. Železničná trať medzi Ahausom a Coesfeldom musela byť po nehode úplne uzavretá, píšu nemecké médiá.
Polícia potvrdila príčinu smrti
Bezprostredne po tragédii nebolo isté, či žena zomrela priamo pri náraze alebo v dôsledku svojich zdravotných problémov. Vyšetrovanie však ukázalo, že smrť spôsobila samotná zrážka.