Nečakaná EXPLÓZIA v Senci: Polícia vyšetruje bizarnú udalosť, obrovský výbuch zdevastoval kvetinárstvo!

SENEC - Seneckí policajti sú už od 14. septembra na nohách, pretože vyšetrujú mimoriadnu udalosť výbuchu. Explózia doslova rozmetala miestne kvetinárstvo takým spôsobom, že škody rátajú v stovkách eur.
O celej udalosti policajti Bratislavského kraja informovali na sociálnej sieti. "Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetrujú okolnosti poškodenia kvetinárstva, ku ktorému došlo dňa 14. septembra 2025 v obci Malinovo. Podľa doterajších informácií doposiaľ neznáma osoba spôsobila explóziu laku na kvety, ktorý bol umiestnený v predajni pri pokladni," uviedla celú udalosť polícia.
Škoda je v stovkách eur
"V dôsledku tohto konania došlo k explózii, ktorou bola spôsobená škoda zjavne prevyšujúca výške 700 eur," spresnila polícia. Momentálne je zo strany úveru vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
"V tejto súvislosti sa obraciame aj na verejnosť, v prípade ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami ktoré by mohli napomôcť k objasneniu tejto udalosti, touto cestou ich žiadame aby nám ich poskytli na bezplatnom čísle polície 158," prezradila polícia na záver.