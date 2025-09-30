Stále drahšie! Známy operátor dvíha ceny: Otvorene priznali, že dôvodom je INFLÁCIA

BRATISLAVA - Spoločnosť O2 pristupuje od 5. novembra k zvýšeniu cien základných jednotiek volaní a SMS v ponuke predplatených služieb. Dôvodom zmeny je inflácia, ktorá tlačí hore cenu vstupov a tiež pokračujúce investície do kvality poskytovaných služieb.
Spoločnosť tiež pripomenhula, že len v posledných dvoch rokoch preinvestovalo O2 do rozvoja sietí viac ako 100 miliónov eur, z čoho majú zákazníci úžitok v podobe najdostupnejšieho signálu 5G siete v jednej z najlepších sietí na trhu. Dodali, že cena dátových služieb sa nemení a zostáva jednou z najvýhodnejších na trhu.
Aké novinky čakajú na zákazníkov?
- Zmeny v programe O2 Voľnosť
V prípade programu O2 Voľnosť sa zmení cena jedného hovoru v rámci O2 siete, do ostatných slovenských sietí, do Zóny 1 a v rámci Zóny 1 z aktuálnych 0,154 eur na 0,19 eur. Naďalej platí, že aj keď hovor potrvá hodinu, nikdy zaň zákazník nezaplatí viac ako 0,19 eur. Cena SMS sa zmení z aktuálnych 0,082 eur na 0,10 eur.
- Zmeny v programe O2 Fér s dobíjaním kreditu a O2 Fér Jednotka s dobíjaním kreditu
V prípade programu O2 Fér s dobíjaním kreditu sa cena zmení z 0,154 eur na 0,19 eur za minútu volania. Aj naďalej platí, že v rámci O2 siete volajú zákazníci s programom O2 Fér s dobíjaním kreditu po prvej minúte úplne bezplatne. Cena jednej SMS sa zmení z aktuálnych 0,082 eur na 0,10 eur.
- Zákazníci môžu získať 10 % bonusový kredit pri predplatených službách
O2 aktuálne zákazníkom programov O2 Voľnosť, O2 Fér s dobíjaním kreditu ako aj O2 Fér Jednotka s dobíjaním kreditu, ponúka 10 % bonus pri dobití kreditu cez O2 aplikáciu. Pre uplatnenie bonusu stačí, ak si zákazník dobije kredit vo výške od 10 do 30 eur jednou platbou prostredníctvom O2 aplikácie. Zákazníci tak môžu urobiť najneskôr do 15. novembra aj opakovane, pričom bonusový kredit je platný počas nasledujúcich 12 mesiacov po dobití.