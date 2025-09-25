Ďalší PRIESKUM Nožnice medzi PS a Smerom sa otvárajú čoraz viac! Republika tretia, v parlamente by bolo 7 strán

BRATISLAVA – Nožnice medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom sa roztvárajú. Podľa posledného prieskumu by PS volilo 22,8 percenta voličov, Smer-SSD by dva roky po voľbách dostal 18,4 percenta hlasov.
Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Paula Ivanková z Ipsosu si všíma, že oproti meraniu presne pred rokom klesol Smer o sedem percentuálnych bodov. Progresívne Slovensko sa, naopak, drží na svojom priemere za posledný rok, mierne vyššie čísla hnutie dosahovalo len začiatkom tohto roka.
Tretia by bola mimoparlamentná strana Republika, ktorú by volilo 10.9 percenta opýtaných. Nasleduje koaličná strana Hlas-SD, ktorá dostala 8,3 percenta hlasov, SaS so ziskom 7,7 percent hlasov a hnutie Slovensko s 7,3-percentnou podporou. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, ktoré by volilo 6,8 percent voličov.
Pred múrmi parlamentu by zostala aktuálne mimoparlamentná strana Demokrati so ziskom 4,4 percenta hlasov. Sme rodina by dostala 3,6 percenta hlasov a Maďarská aliancia ako aj koaličná SNS zhodne po 3,5 percenta.
Zber dát sa uskutočnil 17. až 21. septembra 2025 na vzorke 1053 respondentov. Opýtaní odpovedali na otázku: Ak by sa zajtra konali voľby do NR SR (parlamentné voľby) a vy by ste išli voliť, ktorú stranu by ste volili?