Zmeny vo vyhláške o zabezpečení ambulancií pacientov neovplyvnia: Štandardy ostávajú zachované

BRATISLAVA - Zmeny, ktoré priniesla vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancií, sa nedotknú pacienta. Bezpečnostné a odborné štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti zostávajú zachované. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to uviedlo v reakcii na kritiku vyhlášky zo strany sestier a pôrodných asistentiek.
„Rezort zdravotníctva vyhláškou reagoval na personálne problémy v teréne. Ambulantní poskytovatelia dostávajú možnosť zamestnať zdravotníkov s užšími kompetenciami, pokiaľ nevyhnutne nepotrebujú zamestnávať sestru. Je to vždy na dobrovoľnom rozhodnutí poskytovateľa. Kompetencie praktických sestier - asistentov už boli rozšírené. Naďalej však platí, že zdravotnícky personál môže konať len v rozsahu svojich kompetencií, a teda ani asistenti nebudú vykonávať úkony, na ktoré nemajú oprávnenie, a nebudú suplovať prácu sestry,“ vysvetlil rezort.
Zdôraznil, že pri príprave vyhlášky komunikoval s viacerými partnermi, ako napríklad vyššie územné celky, Zväz ambulantných poskytovateľov či Asociácia súkromných lekárov SR, ktoré tieto zmeny podporujú.
Nová vyhláška mení podmienky zamestnávania sestier
Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení. Cieľom vyhlášky je umožniť efektívnejšie využívanie personálu i prístrojového vybavenia v ambulanciách. Zmeny kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek i Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek. Varujú, že môžu priniesť zníženie kvality zdravotnej starostlivosti.