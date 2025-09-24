Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Balík opatrení schválený, poslanci riešili aj platy a otváranie obchodov cez sviatky

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili k balíku konsolidačných opatrení na budúci rok viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z výborov a od koaličných poslancov. Znížili napríklad počet dní, na ktoré sa vzťahuje zákaz maloobchodného predaja. Dôvodom je zabrániť utlmeniu hospodárskeho rastu a požiadavky aplikačnej praxe. Schválili tiež zmrazenie platov poslancov.

Zákaz práce počas vybraných sviatkov

Po novom zostane 5,5 dňa v roku, počas ktorých nie je možné nariadiť ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce. Týmito dňami sú 1. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12. hodine, 25. a 26. december.

V rokoch 2026 a 2027 sa tiež zmrazí plat poslancov NR SR na úrovni roku 2025. Na rovnakej úrovni sa zachovajú aj výdavky spojené s činnosťou poslaneckej kancelárie a odmeny asistentov. Navrhované opatrenie sa zatiaľ nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov, ktorých plat je určený osobitným mechanizmom.

Znížená DPH pre vybrané potraviny a nápoje

Časť tovarov naďalej zostane v zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) 19 %, pokiaľ neobsahujú žiadne alebo zanedbateľné množstvo cukru, ako napríklad celozrnné pečivá, či nesolené a neochutené extrudované alebo expandované výrobky, ako napríklad neochutené a nesolené kukuričné chrumky. Medzi tovary so zníženou sadzbou budú patriť aj nealkoholické nápoje, ktoré sú dietetickými potravinami, či mliečne, rastlinné a jogurtové nápoje, ak neobsahujú kávu, čaj alebo ich náhrady, aj keď nie sú dietetickými potravinami.

Kontrola PN posudkovým lekárom

Pomôcť obmedziť prípadne špekulácie s práceneschopnosťou (PN) by malo podmienenie súhlasu posudkového lekára s novo uznanou dočasnou PN. „Podľa zistení aplikačnej praxe, ošetrujúci lekári môžu obchádzať inštitút ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti posudkovým lekárom tak, že v krátkom časovom odstupe uznajú novú dočasnú pracovnú neschopnosť toho istého poistenca,“ upozornili predkladatelia tejto zmeny.

Úprava dní pracovného pokoja a sviatkov

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Mariána Saloňa a Daniela Karasa (obidvaja Smer-SD). Zmena nemení počet sviatkov, ktoré dočasne nebudú dňami pracovného pokoja. Nahrádza však pôvodne navrhovaný 6. január, ktorý zostane dňom pracovného pokoja, 15. septembrom, ktorý zostáva sviatkom, ale v roku 2026 nebude dňom pracovného pokoja.

Poslanecký návrh Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca (obidvaja nezaradení) zase ustanovuje nový spôsob určovania výšky paušálnych odvodov herní a kasín, a to prostredníctvom nariadenia vlády. Tieto odvody majú byť vyššie ako ich doterajšia suma ustanovená zákonom, čím by sa malo zabezpečiť zvýšenie príjmov z odvodov hazardných hier do štátneho rozpočtu.

Odmietnuté opozičné návrhy v parlamente

Plénum naopak odmietlo množstvo opozičných pozmeňujúcich návrhov. Marián Viskupič (SaS) navrhol napríklad zrušenie transakčnej dane, či zmeny v súvislosti so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH). Skupina poslancov KDH zase navrhla zachovať 17. november ako deň pracovného pokoja a umožniť jeho dočasné vyňatie len v roku 2026.

Hnutie Slovensko nesúhlasilo s opatreniami, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu DPH na niektoré potraviny. Preto ich chcelo pozmeňovacím návrhom zrušiť. Naopak, viac zdaniť sa mali podľa hnutia zisky z vojenskej výroby, ale napríklad aj zisky firiem poverených ďalším prevádzkovaním záchraniek, či paušálne náhrady ústavných činiteľov.

Viac o téme: NávrhyPoslanciPlatySviatkyNRSRKonsolidácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister financií SR Ladislav
Schválený konsolidačný balík je základným predpokladom rozpočtu na rok 2026
Domáce
Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa
Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas
Domáce
Opozícia považuje ukončenie rozpravy
Opozícia považuje ukončenie rozpravy ku konsolidácii za aroganciu
Domáce
Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli
Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli rozpravu o konsolidácii
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Správy
V parlamente sa rokuje o konsolidácii
V parlamente sa rokuje o konsolidácii
Správy
Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Prominenti

Domáce správy

Minister financií SR Ladislav
Schválený konsolidačný balík je základným predpokladom rozpočtu na rok 2026
Domáce
Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa
Ferenčák nepodporil konsolidáciu, podľa Puciho stratil dôveru klubu Hlas
Domáce
Balík opatrení schválený, poslanci
Balík opatrení schválený, poslanci riešili aj platy a otváranie obchodov cez sviatky
Domáce
Poslanci schválili konsolidačný balíček: Vyššie dane, menej sviatkov a nové pravidlá už od 2026
Poslanci schválili konsolidačný balíček: Vyššie dane, menej sviatkov a nové pravidlá už od 2026
Regióny

Zahraničné

Trapas roztržitej zlodejky: Pri
Trapas roztržitej zlodejky: Pri krádeži v obchode stratila občiansky preukaz, v druhom potiahla sexuálnu pomôcku!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Argentínsky prezident v OSN: Trump svojimi rozhodnutiami zachránil Spojené štáty a svet
Zahraničné
Sýrsky prezident Ahmad Šara
Šara varuje: Izraelské útoky môžu spustiť nový konflikt v Sýrii
Zahraničné
Prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini popri zasadnutí OSN rokoval aj s prezidentom Gruzínska
Zahraničné

Prominenti

Fero Joke v relácii
Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je "joke", ale poriadne adrenalínová realita
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Herec Elliot Page po
Herec Elliot Page po ZMENE POHLAVIA: Je zadaný... TOTO je jeho priateľka!
Zahraniční prominenti
Martin Nikodým
Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP
Domáci prominenti
ZVRAT v afére z
ZVRAT v afére z koncertu Coldplay: Manžel nevernej HR tam bol tiež... S novou milenkou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Múdri, introvertní a… stále
Múdri, introvertní a… stále panici? Tieto črty rozhodujú o ich intímnom živote! Niektoré fakty vás prekvapia
Zaujímavosti
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť dĺžku života: Za 30 sekúnd zistíte, či vás koniec čaká do 10 rokov
vysetrenie.sk
FOTO Z hviezdy internetu sa
Z hviezdy internetu sa stal putovník: Obrovské zviera sa vrátilo do Čiech! Pozrite, kam až putoval mladý obor
Zaujímavosti
Žena pri rekonštrukcii domu
Žena pri rekonštrukcii domu objavila tajné dvere: TO, čo sa skrývalo pod kobercom, ju ŠOKOVALO! Hororový objav
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
MOL Cup
Ledecká prišla o veľkú súperku, medailistke z OH hrozí najhorší scenár: Je to pre mňa veľká rana
Ledecká prišla o veľkú súperku, medailistke z OH hrozí najhorší scenár: Je to pre mňa veľká rana
Zimné športy
FOTO Nová láska Lothara Matthäusa (64): Zbalil o 38 rokov mladšiu sexicu!
FOTO Nová láska Lothara Matthäusa (64): Zbalil o 38 rokov mladšiu sexicu!
Ostatné
Žilina a Ružomberok gólovými kanonádami potupili súperov: Trnava, Trenčín aj DAC s postupom
Žilina a Ružomberok gólovými kanonádami potupili súperov: Trnava, Trenčín aj DAC s postupom
Slovnaft Cup

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trapas roztržitej zlodejky: Pri
Zahraničné
Trapas roztržitej zlodejky: Pri krádeži v obchode stratila občiansky preukaz, v druhom potiahla sexuálnu pomôcku!
Neďaleko pláže Fonte da
Zahraničné
ZÁHADNÉ útoky kosatiek v Európe: Pri pobreží TEJTO metropoly potopili ďalšiu jachtu! Vedci majú teóriu
Parlament nakoniec PRETLAČIL konsolidačný
Domáce
Parlament nakoniec PRETLAČIL konsolidačný balík: Koalícia opakovane zarezala rozpravu, v sále bol chaos!
Trumpov vrtuľník ohrozil muž
Zahraničné
Útok na Trumpovu helikoptéru: Prezident v ohrození! Objavili sa nové desivé podrobnosti o incidente

Ďalšie zo Zoznamu