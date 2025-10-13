Kurilovská pripustila pôsobenie žandárov aj v mestách: Opozícia krok kritizuje

BRATISLAVA - Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách, nielen v rurálnych oblastiach Slovenska. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) kritizoval koalíciu za spôsob riešenia personálnych problémov Policajného zboru. Podľa Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) je na zváženie, aký dôvod na to štát má.
archívne video
„Určitý vývoj ukáže, akým spôsobom a kde najviac je to potrebné,“ uviedla štátna tajomníčka. Participovať budú žandári tam, kde to bude najviac potrebné. Ako dodala, ministerstvo vnútra na projekte participuje. Krúpa pripomenul, že v odôvodnení zákona, ktorým rezort obrany žandárov zriadil, bolo uvedené, že žandári by mali pôsobiť najmä v rurálnych oblastiach, aby sa polícia mohla presunúť do miest. „Budeme mať vojakov, ktorí budú hliadkovať v mestách Slovenskej republiky,“ kritizoval.
Grendel si myslí, že motiváciou nasadiť prípadne žandárov aj v Bratislave je týmto krokom finančne podporiť policajtov. Poslanec sa vyjadril i k tomu, prečo zatiaľ žiadne žandárske hliadky nie sú. „Neoficiálne sa hovorí, že sú za tým nezhody medzi ministerstvom obrany a vnútra, čo je istým spôsobom aj pochopiteľné, pretože vlastne žandársky zbor je riešením ministerstva obrany na problémy ministerstva vnútra,“ uviedol.
Vzdelávanie prispôsobené pôvodu žandárov
Kurilovská podotkla, že pri vzdelávaní žandárov je dôležité, či záujemcovia prichádzajú z prostredia polície alebo armády. „Na základe toho aj sú nastavené jednotlivé predmety a do určitej miery aj individuálny prístup,“ vysvetlila. Vzdelávanie pozostáva z dvojtýždňového seminára. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zopakoval, že prvé hliadky by mohli zostaviť ešte v tomto roku. Aktuálne sa podľa neho končí druhý turnus vzdelávania.
Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.