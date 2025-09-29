Protivládne protesty v Peru si vyžiadali najmenej 19 zranených vrátane policajta

LIMA - Najmenej 19 ľudí vrátane jedného policajta bolo cez víkend zranených počas protestov proti vláde peruánskej prezidentky Diny Boluarteovej a Kongresu. Informuje agentúra AFP.
Stovky ľudí cez víkend v centre Limy pod dohľadom polície pochodovali k budove peruánskeho úradu vlády. Skupiny mladých ľudí na členov bezpečnostných zložiek hádzali kamene, zápalné bomby a pyrotechniku. Policajti podľa spravodajcov agentúry AFP dav rozháňali slzotvorným plynom a gumovými projektilmi.
Koalícia peruánskych ľudskoprávnych skupín Národná koordinácia pre ľudské práva (CNDDHH) v nedeľu informovala o 18 ranených vrátane jedného novinára a z násilia obvinila bezpečnostné zložky. „Vyzývame políciu, aby rešpektovala právo na protest. Nemali žiadne oprávnenie na použitie veľkého množstva slzného plynu a už vôbec nie na útoky na ľudí,“ uviedla právnička CNDDHH.
„Policajt utrpel popáleniny prvého stupňa od Molotovovho kokteilu počas pochodu organizovaného rôznymi skupinami,“ napísala na sociálnych sieťach peruánska polícia. Nepokoje sa v krajine rozhoreli po 5. septembri, keď peruánsky Kongres schválil zákon, ktorý zavádza povinnosť pre všetkých občanov starších ako 18 rokov prispievať do súkromných dôchodkových fondov.