Muž si vypil a sadol na bicykel aj s malou dcérou: 3-ročné dievčatko musel po nehode ratovať vrtuľník!

ZLATNÁ NA OSTROVE - V Obci neďaleko Komárno došlo k tragickej nehode. Muž si sadol aj s trojročnou dcérkou na bicykel, jazda však skončila pádom. Po dievčatko musel priletieť záchranársky vrtuľník. Otec po nehode nafúkal.
Ako informovala polícia, záchranné zložky boli vyslané k nehode, ktorá sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove, v okrese Komárno.
"49-ročný cyklista viedol bicykel spolu s detskou sedačkou, v ktorej bola jeho 3 ročná dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla," uviedli. Na miesto bol vyslaný záchranársky vrtuľník, ktorý dievčatko previezol so zraneniami do nemocnice v Bratislave.
Ukázalo sa, že úlohu v prípade hrá aj alkohol. "Dychová skúška 49-ročná muža mala pozitívny výsledok, v dychu mu bolo nameraných 0,59 mg/l alkoholu, čo predstavuje 1,23 promile," uviedla polícia.
"Poverený príslušník PZ vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženie na zdraví. Týmto apelujeme aj na cyklistov, aby sa zdržali požívania alkoholických nápojov. Alkohol znižuje vašu pozornosť, reflexy, ako aj schopnosti správne reagovať na ceste. Obzvlášť zodpovedne by ste sa mali správať, ak na tom bicykli prepravujete aj deti," dodali.