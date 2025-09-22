Muž sa so sekerou vlámal do zlatníctva! Teraz čelí obvineniu

Polícia obvinila muža, ktorý sa sekerou vlámal do zlatníctva v Ilave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
ILAVA - Ilavským policajtom sa v spolupráci so psovodom podarilo stotožniť a vypátrať muža, ktorý ešte v júni rozbil sekerou výklad zlatníctva v Ilave a ukradol mosadzné a strieborné obrúčky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Skutok mal spáchať 29-ročný muž, ktorý už bol v minulosti trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin lúpeže. Ilavskí policajti ho obvinili z prečinu krádeže vlámaním.
„Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie,“ doplnila hovorkyňa.
Polícia obvinila muža, ktorý sa sekerou vlámal do zlatníctva v Ilave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)