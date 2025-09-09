Polícia pátra po neznámom páchateľovi: V Skalici ukradol vyše 5-tisíc eur

SKALICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže, ktorá sa stala 28. júla v čase medzi 00.00 a 2.00 h na Škarniclovskej ulici v meste Skalica. Doposiaľ nestotožnený páchateľ sa vlámal cez okno do jedného z objektov a odcudzil celkovú finančnú hotovosť vo výške približne 5240 eur. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Na zabezpečených kamerových záznamoch je zachytená osoba, ktorá by mohla byť podozrivá, prípadne by mohla svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia zverejnila zábery hľadanej osoby na sociálnej sieti. Verejnosť môže informácie o osobe na fotografiách oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.