Polícia obvinila 47-ročného muža z útoku sekerou v Krupine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
KRUPINA - V súvislosti s násilným útokom sekerou v Krupine obvinili 47-ročného muža za zločin ublíženia na zdraví spáchaný v štádiu pokusu. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Skutok sa stal vo štvrtok (18. 9.) v krupinskej mestskej časti nazývanej Štrampľoch, kde napadli 36-ročného muža. Utrpel ťažké zranenia na hlave, ktoré mu spôsobil útok sekerou. Zraneného previezli do banskobystrickej nemocnice. Policajti stotožnili podozrivého muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode.