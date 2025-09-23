Šimečkova matka vracia úder: Ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko! Podáva trestné oznámenie

BRATISLAVA – Matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, Marta Šimečková, sa rozhodla podať trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica. Reaguje tak na jeho víkendové vyjadrenia, v ktorých ju obvinil z podvodu pri čerpaní štátnych dotácií vo výške 130-tisíc eur pre jej neziskovú organizáciu.
Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková to uviedli vo vyhlásení. Odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Pripúšťa, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať. Zdôrazňuje, že to platí aj teraz. Ubezpečuje, že ak zo zákona na to určená inštitúcia rozhodne, že sú povinné niečo do štátneho rozpočtu vrátiť, budú to akceptovať a financie vrátia.
„Samotný fakt, že sme sa uchádzali v tomto aj iných rokoch na fórum o podporu z Fondu pre umenie aj z Fondu pre ľudské práva, je úplne normálna vec,“ konštatuje Šimečková poukazujúc na to, že veľké projekty ako konferencie či festivaly sa uchádzajú o podporu z viacerých verejných zdrojov. Podotýka, že každá inštitúcia financovala inú časť projektu a pripomína, že ak by bol projekt prostriedkom na ich obohatenie sa, nedávali by doň vlastné peniaze.
Podvod pri čerpaní podpory v roku 2021 v súvislosti s epidémiou choroby covid-19 taktiež odmietli, súčasne ale prisľúbili peniaze vrátiť, ak tak rozhodne príslušná inštitúcia. "Proti bezprecedentnému urážaniu sa ideme brániť vlastným trestným oznámením, lebo ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko," uviedla Šimečková.
Jej mimovládne organizácie, podobne ako iné spolky, dostali podľa Šimečkovej podporu na kompenzáciu epidemických reštrikcií v čase koronavírusovej nákazy. "Bolo to iba raz, čo sme získali podporu, ktorá nebola účelovo viazaná na žiadny projekt. Situácia bola výnimočná a vôbec nebolo jasné, ako sú nastavené pravidlá a nie je to jasné ani dnes," napísala Šimečková.
Premiér na sobotňajšej (20. 9.) tlačovej konferencii vyhlásil, že matka Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka matka predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.
Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu. Tvrdí, že to premiér robí lebo je "v koncoch" a má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu.