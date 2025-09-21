Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti!

BRATISLAVA - Scénu ako z filmu si zažili motoristi na českej a slovenskej diaľnici. Českí policajti v Česku totiž prenasledovali unikajúce vozidlo, ktoré prešlo až cez hranice Slovenska, kde im so zásahom pomáhali aj naši policajti. Unikajúcich páchateľov sa podarilo zastaviť, no jeden z miesta ušiel. Pri naháňačke zasahoval aj vrtuľník.
Aktualizované 14:15 K celej udalosti sa vyjadrili bratislavskí policajti, ktorí ju potvrdili. "Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave dnešného dňa krátko pred 09,00 h poskytli súčinnosť príslušníkom policajného zboru z Českej republiky. Títo prenasledovali vozidlo, ktoré unikalo z územia Českej republiky na Slovensko. Jednalo sa o osobné motorové vozidlo zn. BMW, v ktorom sa nachádzali štyri osoby. Vozidlo zastavilo na 47 km diaľnice D2 v smere do Bratislavy, pričom po zastavení vodič z vozidla ušiel, pričom tri osoby boli na mieste zadržané," uviedla hovorkyňa bratislavskej polície Katarína Bartošová. Ako dodala, po zistení bližších informácií sa na miesto dostavil vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru, ktorý si vec na mieste prevzal.
V nasadení aj vrtuľník
Všetko to malo začať po tom, čo sa vodič vozidla značky BMW odišiel z čerpacej stanici v Česku bez zaplatenia. Krátko na to sa ho snažili zastaviť privolaní českí policajti, no vodič im začal unikať a začala sa naháňačka. Po tom, ako vozidlo prešlo cez česko-slovenské hranice v Brodskom, sa k naháňačke pridali aj slovenskí policajti. Informuje o tom portál tvnoviny.sk
Vďaka spolupráci českých a slovenských policajtov sa unikajúce vozidlo napokon podarilo zastaviť na diaľnici D2. Policajti následne zadržali tri osoby - mužov. Vo vozidle spolu s nimi bol aj štvrtý muž, ktorému sa ale podarilo ujsť, policajti po ňom intenzívne pátrajú. V okolí miesta činu aktuálne lieta aj vrtuľník. Policajti odstavili auto v pravom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy a okolo miesta činu rozmiestnili výstražné kužele aj informáciu o zúžení pruhov. Nebezpečenstvo na ceste nahlásili motoristi už aj v aplikácii Waze, ide o úsek diaľnice pri Stupave. Podľa aplikácie sa v mieste tvoria kolóny.