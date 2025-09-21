Slovensko v zajatí konsolidácie: Domácnosti šetria už mesiace! Ekonomiku držia nad vodou TIETO štyri veľké firmy

BRATISLAVA - Konsolidácia je veľkou témou posledných dní a týždňov. Nový balíček vo výške takmer 3 miliardy eur predstavil nedávno minister financií Ladislav Kamenický a spôsobil doslova rozruch. Vyššie odvody, minimálny odvod pre SZČO a vyššia daň. Podľa údajov stránky Finstat však deficit vo verejných financiách zaplátali štyri veľké firmy.
Minister financií oznámil minulý týždeň 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. K nim patrí okrem iných aj zníženie výšky podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, úpravy v oblasti daňových licencií pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu či zmena odpočtu dane z pridanej hodnoty na 50 % na firemné autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely. Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť do rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce vláda získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.
Archívne VIDEO Ladislav Kamenický predstavil tretí konsolidačný balík
Tri piliere slovenskej ekonomiky
No podľa správy Národnej banky Slovenska slovenské domácnosti, a tým pádom aj firmy, konsolidujú už posledné dva roky. Pri porovnaní rokov 2023 a 2024 sa zistilo, že slovenské firmy dosiahli o 0,7 percenta nižší zisk a o rovnaký objem klesli aj ich tržby. To znamená, že vplyvom zvyšujúcej sa inflácie predaj tovarov a služieb klesá. Informuje o tom portál Trend.sk
Ak by sme sa údaje Finstatu, tak v prípade TOP 100 firiem zisky narástli o vyše dve percentá, no v prípade TOP 10 firiem je situácia iná - zisky narástli až o 14 percent. Avšak, za drvivú väčšinu nárastu ziskov môžu len štyri spoločnosti. Ide o automobilku, elektrárne, spoločnosť tranzitujúcu plyn a celulózku. Sú nimi Kia Slovakia, Slovenské elektrárne, eustream a Mondi SCP. Ich spoločný zisk stúpol o 800 miliónov eur, z čoho na dani zaplatili o takmer 200 miliónov eur viac. Práve tieto štyri firmy dokázali vykompenzovať straty v štátnom rozpočte ostatných firiem.
Napríklad, v roku 2024 mali Slovenské elektrárne zisk viac ako 800 miliónov eur a do štátnej kasy odviedli na daniach 302 miliónov eur. Spolu s odvodmi naplnili štátny rozpočet 375 miliónmi eur. Druhou v poradí vo výške zisku bola automobilka Kia Slovakia, ktorá vykázala zisk takmer 700 miliónov eur a na daniach a odvodoch zaplatila 223 miliónov eur. Pre porovnanie, Volkswagen vykázal zisk len 289 miliónov eur, teda o viac ako polovicu nižší.
Medzi top daňovníkov v roku 2024 sa zaraďujú aj banky. Tým by sa dalo povedať, že slovenská ekonomika stojí na troch pilieroch, a to bankovníctve, energetike a automobilovom priemysle. Ďalej sa v rebríčku nachádzajú aj telekomunikačné spoločnosti či maloobchodné reťazce. Problémom však je, že medzi 20 firmami s najväčším ziskom sa nenachádza žiadna s domácim kapitálom, s výnimkou monopolov v plnom či čiastočnom vlastníctve štátu.
Naopak, v prípade holdingových štruktúr dominuje Penta Investments, ktorá vykazuje zisk viac ako 10 miliárd eur, pričom tretina tržieb z minulého roku pochádza zo Slovenska. V minulom roku pritom odviedli na daniach 128 miliónov eur.