AKTUÁLNE Na ceste odstraňujú strom: Úsek je uzavretý! Polícia odporúča túto obchádzku

Odstraňovanie spadnutého stromu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
VEĽKÝ MEDER - Cesta prvej triedy číslo 13 medzi obcami Veľký Meder a Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda je aktuálne v úseku 3,3 kilometra na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, obchádzka je vedená cez obec Kľúčovec. „Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ priblížila.
