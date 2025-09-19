Streľba v obci na strednom Slovensku: Na mieste je polícia, ZADRŽALI podozrivú osobu

DAČOV LOM - V Obci Dačov Lom neďaleko Veľké Krtíša prišlo ráno k streľbe. Na mieste je polícia.
Aktualizované 13:02 Polícia krátko po obede informovala, že zadržali podozrivú osobu. "Ako sme Vás dnes (19.9.) dopoludnia informovali, neďaleko Veľkého Krtíša v obci Dačov Lom došlo dnes k streľbe na vozidlo. V čase streľby sa vo vozidle mali nachádzať dve osoby. Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zraneniu jednej osoby. Streľbou došlo k poškodeniu vozidla," uviedli.
V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu.
Policajti z Veľkého Krtíša v krátkom čase zadržali neďaleko miesta udalosti podozrivú osobu. Vyšetrovanie prípadu preberá krajský vyšetrovateľ. Polícia miesto stále dokumentuje a sú vykonávané viaceré vyšetrovacie úkony.
"Bližšie informácie k prípadu, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť," dodali.