Pri protiimigračnom zásahu v Minneapolise zastrelili muža: Mesto zachvátili protesty

WASHINGTON - Federálni imigrační agenti zastrelili v sobotu v Minneapolise 37-ročného muža, čo vyvolalo ďalšie protesty v meste, kde došlo k smrtiacej streľbe pri protiimigračnom zásahu už pred niekoľkými týždňami. Agentúra AP informuje, že podľa nemocničných záznamov išlo o 51-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol.
Náčelník polície v Minneapolise Brian O’Hara uviedol, že informácie o okolnostiach streľby sú zatiaľ len obmedzené. Rodičia zabitého muža identifikovali ako Alex Pretti, ktorý pracoval ako ošetrovateľ na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Miestnej polícii pri rastúcich protestov pomáhala Národná garda Minnesoty, ktorú predtým aktivoval guvernér tohto štátu Tim Walz. Ten vyhlásil, že federálnym úradom „nemožno veriť“ pri vyšetrovaní najnovšieho incidentu, preto ho musia viesť štátne orgány. Federálne imigračná operácia v Minnesote podľa neho „rozosieva chaos a násilie“.
Hovorkyňa amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti uviedla, že federálni agenti počas operácie v rámci zákrokov vlády prezidenta Donalda Trumpa proti imigrácii vystrelili „obranné výstrely“, keď sa k nim priblížil muž so zbraňou. Ten podľa vyhlásenia kládol „násilný odpor“ proti svojho odzbrojeniu.
Podľa O'Haru sa polícia domnieva, že zastrelený muž bol legálnym vlastníkom zbrane a mal povolenie ju nosiť. Federálni predstavitelia oznámili, že muža postrelil príslušník Pohraničnej stráže, ktorý v nej pôsobí osem rokov.
DHS tvrdí, že zastrelený muž sa priblížil k hliadke hraničnej polície, ktorá zatýkala cudzincov. Policajti sa ho podľa ministerstva snažili odzbrojiť a muž sa vzpieral. "V obave o svoj život i život ďalších príslušníkov agent vystrelil na svoju ochranu," uviedlo ministerstvo s tým, že muž bol na mieste mŕtvy. Podľa ministerstva mal zastrelený sebou dva zásobníky. Šéf pohraničnej stráže Greg Bovino uviedol, že situácia vyzerá, akoby zastrelený chcel spôsobiť masaker. Podľa neho agent, ktorý strieľal, má za sebou osem rokov služby v zbore a je veľmi vycvičený.
Očitý svedok prehovoril
Svedok incidentu Brennan Gasser (34), ktorý býva v byte nad miestom streľby, uviedol, že ho okolo 9.00 h miestneho času zobudilo pískanie zvonku. Keď vyšiel pred budovu, videl približne tucet federálnych agentov, ktorí obkľúčili muža ležiaceho tvárou dole na zemi. Následne podľa neho osoby, ktoré vyzerali ako záchranári, otočili jeho telo a začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu.
Gasser povedal, že na mužovi ani na zemi v jeho bezprostrednej blízkosti nevidel žiadnu zbraň. Dodal, že hoci samotnú streľbu nevidel, ani prípadná ozbrojenosť muža podľa neho nemôže automaticky ospravedlňovať použitie smrtiacej sily.
„Podľa môjho názoru máme za týchto okolností právo nosiť zbrane,“ uviedol Gasser pre NBC News. „Ak ste mali zbraň a oni ho zastrelili, pretože ju držal v ruke, je to mimoriadne nespravodlivé. Ľudia, ktorí podporujú druhú stranu, by si mali uvedomiť, že ak vlastníte zbraň, nie je to dôvod na to, aby vás zastrelili na ulici.“
Miestne médiá tvrdia, že federálni agenti niekoľkokrát postrelili muža, s ktorým pred tým zápasili na zemi. Podľa stanice CNN sa na mieste streľby zhromaždili ľudia a policajti proti nim použili slzotvorný plyn. Podľa miestnych predstaviteľov je na mieste "nezákonné zhromaždenie". Vyzvali tiež obyvateľov mesta, aby na miesto nechodili.
Vyhlásenie Trumpa
Trump na sociálnej sieti kritizoval demokratického guvernéra Minnesoty a starostu Minneapolisu Jacoba Freya, ktorých obvinil z „podnecovania vzbury“ v súvislosti s reakciou na streľbu. Šéf Bieleho domu predtým hrozil, že uplatní zákon o vzbure a pošle do Minnesoty vojakov, uviedla agentúra AFP.
Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po sobotňajšej streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote. „Stiahnite tisíce násilných príslušníkov (ICE) z Minnesoty. Okamžite,“ zdôraznil guvernér.