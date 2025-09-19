Martin (†39) sa zastal priateľky pred skupinou rómskych tínedžerov: Skončil ťažko dobitý, v nemocnici zomrel!

ZLATÉ MORAVCE – Skupina chlapcov napadla 39-ročného muža potom, ako sa zastal svojej priateľky. Napadnutý Martin po útoku skončil v nemocnici, odkiaľ prišli tie najhoršie správy, Zraneniam, žiaľ, podľahol.
Incident, na ktorý upozornila TV JOJ, sa odohral v sobotu pred supermarketom v Zlatých Moravciach. Muž bol na nákupe aj so svojou priateľkou, bolo už po 21. hodine. V rovnakom čase sa na mieste nachádzala aj skupina tínedžerov. Mladíci mali mať nevhodné poznámky na adresu ženy, čo sa je priateľovi nepáčilo a zastal sa jej. Na to mu mali chlapci povedať, že „ešte uvidí.“
Skupinka tínedžerov neskôr muža v blízkosti obchodu obkľúčila, došlo aj fyzickému útoku a dvojica chlapcov mu mala uštedriť niekoľko kopancov. Martin bol prevezený do nemocnici, kde po štyroch dňoch zomrel. "Bol prevezený do nemocnice v Nitre s poranením hlavy a predkolenia," uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Podozrivými útočníkmi majú byť Rómovia. "V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva, v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví," informoval hovorca KR PZ Tomáš Havetta.
Incident vyvolal obavy medzi obyvateľmi Zlatých Moraviec, pričom viacerí sa vyjadrili, že už mali skúsenosti s podobnými problematickými skupinkami v meste. "A kedy sa toto začne riešiť, aby sme sa nebáli chodiť po uliciach a duplom púšťať naše deti vôbec von?," pýta sa jedna obyvateľka Zlatých Moraviec. "Stále to graduje, toto sa už musí riešiť. Myslia si, že môžu všetko a nebudú mať žiadny postih," dodáva ďalšia s tým, že sa vždy bojí o svoje deti, keď sú vonku.