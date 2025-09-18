Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Rokovanie ukončili poslanci novelou o verejných vodovodoch

BRATISLAVA- Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie diskusiou k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Je z dielne ministerstva životného prostredia. Do druhého čítania ju poslanci posunuli ešte v apríli.

Úprava má priniesť štátu predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Ministerstvo argumentovalo, že štátne predkupné právo umožňuje, aby verejný záujem mal prednosť pred obchodnými záujmami samotných právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi verejného vodovodu alebo kanalizácie.

Koalícia stiahne pozmeňujúci návrh

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v pléne pripustil, že koalícia stiahne pozmeňujúci návrh k danej novele, ktorý kritizovala opozícia. Ten hovoril o tom, že vlastníci verejného vodovodu či kanalizácie by mali byť povinní použiť finančné prostriedky získané z regulovaných činností na zabezpečenie predmetu činnosti, no primeraný zisk by mohli použiť aj na činnosti, ktoré podporujú alebo sú doplnkové k regulovaným činnostiam.

V pléne sa takmer celý štvrtok diskutovalo o návrhoch z dielne ministerstva školstva. Rokovalo sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave. V balíku je sedem rôznych návrhov. Medzi nimi napríklad novela školského zákona či návrh nového zákona o financovaní škôl. Poslanci do lavíc zasadnú opäť v piatok. Rokovanie by mali odštartovať viacerými vládnymi návrhmi z dielne ministerstva spravodlivosti. V daný deň nebudú, rovnako ako vo štvrtok, o prerokovaných bodoch hlasovať. Najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok (23. 9.).

