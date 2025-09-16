V Lučenci a Čakanovciach sa objavili nové ohniská žltačky typu A

LUČENEC - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci zaznamenal v uplynulom týždni v rámci okresu dve nové aktívne ohniská vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v meste Lučenec a obci Čakanovce. RÚVZ o tom informoval na svojej webovej stránke.
Prvý prípad žltačky v Lučenci zaznamenali hygienici u jednej dospelej osoby. „Prípad nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížil RÚVZ. Aj v ďalšom novom aktívnom ohnisku, v obci Čakanovce, hygienici aktuálne evidujú jeden prípad žltačky. Ochorenie zaznamenali u osoby staršej ako 65 rokov, epidemiologicky sa potvrdil súvis s predchádzajúcimi prípadmi v okrese.
V Lučeneckom okrese zaznamenali hygienici v 37. kalendárnom týždni celkom 16 nových prípadov žltačky typu A. „V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Lučenci sedem aktívnych ohnísk, tri neaktívne ohniská a jedno vylúčené ohnisko VHA,“ uviedol úrad s tým, že okrem Lučenca a Čakanoviec patria medzi aktívne ohniská obce Belina, Podrečany, Šíd, Šávoľ a mesto Fiľakovo.
V súvislosti so šírením ochorenia RÚVZ v uplynulom týždni nariadil všetkým žiakom a zamestnancom základnej školy na Farskej lúke vo Fiľakove povinné očkovanie proti VHA. Očkovanie a lekársky dohľad úrad nariadil aj obyvateľom obce Šíd, ktorí boli v kontakte s osobami nakazenými žltačkou. Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Doposiaľ RÚVZ eviduje 90 prípadov ochorenia.