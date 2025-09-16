Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Zbesilá jazda na R1! FOTO Vodič škodovky sa rútil po ceste NEUVERITEĽNOU rýchlosťou

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

NITRA - Na rýchlostnej ceste R1 chytili ďalšieho cestného piráta. Vodič vozidla Škoda Octavia sa rútil rýchlosťou 213 km/h, čo je o 83 km/h viac ako povolený limit. Polícia mu na mieste naparila pokutu, ktorú na mieste zaplatil.

Policajti z Diaľničného oddelenia PZ Nitra - Selenec vykonávali v uplynulých dňoch meranie rýchlosti na rýchlostnej ceste R1 smerom na Banskú Bystricu. Počas tejto rutinnej kontroly zaznamenali ďalší šokujúci prípad prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. "Vodič vozidla Škoda Octavia mal ťažkú nohu na plyne, na ceste kde je maximálna povolená rýchlosť 130km/h jazdil rýchlosťou 213 km/h, čím túto rýchlosť prekročil o 83 km/h," informovala nitrianska krajská polícia.

Zbesilá jazda na R1!
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Takéto extrémne prekročenie rýchlosti predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky. Nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Rýchla jazda znižuje reakčný čas vodiča a v prípade núdzovej situácie dramaticky zvyšuje riziko vážnej dopravnej nehody.

"Vodičovi bola za to uložená bloková pokuta vo výške 800 eur, ktorú na mieste zaplatil," informovala polícia, ktorá opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby dodržiavali stanovené rýchlostné limity a jazdili zodpovedne. Bezpečnosť na cestách je prioritou a každý vodič by mal k nej prispievať svojím zodpovedným správaním za volantom.

Viac o téme: Prekročenie rýchlostiR1Škoda Octavia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vážne nehody motorkárov: Išlo
Vážne nehody motorkárov: Išlo o nedodržanie odstupu a neprispôsobenie rýchlosti viedli k zraneniam
Domáce
Policajt po nehode nafúkal
Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz
Domáce
Vodič vletel vo vysokej
Vodič vletel vo vysokej rýchlosti do zvodidiel: V daždi nezvládol divokú jazdu, rozbil luxusné auto!
Domáce
FOTO TRAGÉDIA v Košiciach: Motocyklista
TRAGÉDIA v Košiciach: Motocyklista (†26) ostal po zrážke s autom v ňom zakliesnený, zomrel na mieste
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu
Ferenčák vyzýva na podporu návrhov, ktoré predložil do parlamentu
Správy
Podnikatelia na Hospodárskej a sociálnej rade tvrdia, že konsolidácia sa nedá prijať
Podnikatelia na Hospodárskej a sociálnej rade tvrdia, že konsolidácia sa nedá prijať
Správy
Marcel Forgáč okúsil HERECTVO: Stvárnil legendu! Pozrite si tú podobnosť
Marcel Forgáč okúsil HERECTVO: Stvárnil legendu! Pozrite si tú podobnosť
Prominenti

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce
Domáce
Dráma na letisku: Prečo
Dráma na letisku: Prečo lietadlo slovenskej firmy zišlo z dráhy? O chvíľach hrôzy prehovorila pasažierka
Domáce
FOTO Zbesilá jazda na R1!
Zbesilá jazda na R1! FOTO Vodič škodovky sa rútil po ceste NEUVERITEĽNOU rýchlosťou
Domáce
Zvolen obnovil starú plaváreň: Opravy za 75-tisíc eur, opäť ju otvoria už o pár dní
Zvolen obnovil starú plaváreň: Opravy za 75-tisíc eur, opäť ju otvoria už o pár dní
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Ján Ferenčák
Ferenčák potvrdil účasť na kongrese socialistov: Návrh na vylúčenie Smeru zatiaľ nevidel
Zahraničné
Dráma na letisku: Prečo
Dráma na letisku: Prečo lietadlo slovenskej firmy zišlo z dráhy? O chvíľach hrôzy prehovorila pasažierka
Domáce
útok izraelskej armády na
Európska únia varuje pred katastrofickými následkami izraelskej operácie v Gaze
Zahraničné
Nové zistenie o rakete,
Nové zistenie o rakete, ktorá zasiahla rodinný dom v Poľsku: Bola poľská! Vypálila ju ich vlastná F-16
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Premiéra filmu Pod parou.
Po Jovinečkovi je ZADANÁ už aj Bianka: TOTO je vraj jej NOVÝ FRAJER!
Domáci prominenti
Zomrel legendárny Robert Redford
Zomrel legendárny Robert Redford (†89): Hollywood v SMÚTKU!
Zahraniční prominenti
Marcel Forgáč a Zdena
Marcel Forgáč okúsil HERECTVO: Stvárnil legendu! Pozrite si tú podobnosť
Domáci prominenti
SMÚTOK v hereckom svete:
SMÚTOK v hereckom svete: Zomrela herečka (†91) z Priateľov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

HOROR na dovolenke: Žena
HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža
Zaujímavosti
FOTO Návšteva zoo sa zmenila
Návšteva zoo sa zmenila na boj o život! Levy roztrhali ošetrovateľa pred očami návštevníkov: Tí s hrôzou kričali o pomoc
Zaujímavosti
Mesto dvoch morí: Sestri
Mesto dvoch morí: Sestri Levante je jedným z najčarovnejších miest v Taliansku
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu:
NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu: VIDEO Žena si začala v lietadle pripravovať cestoviny! NECHUTNÉ a nehygienické
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk

Ekonomika

V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!

Šport

Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Zámorské súťaže
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Ostatné
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Tipsport ELH
VIDEO Meno Hamšík má cveng na celom svete: Slovenský velikán nastúpil po boku futbalových legiend
VIDEO Meno Hamšík má cveng na celom svete: Slovenský velikán nastúpil po boku futbalových legiend
Ostatné

Auto-moto

Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Prostredie práce
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy

Technológie

Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Vesmír
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Armádne technológie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Android
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Filmy a seriály

Bývanie

Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať

Pre kutilov

TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma na letisku: Prečo
Domáce
Dráma na letisku: Prečo lietadlo slovenskej firmy zišlo z dráhy? O chvíľach hrôzy prehovorila pasažierka
Zbesilá jazda na R1!
Domáce
Zbesilá jazda na R1! FOTO Vodič škodovky sa rútil po ceste NEUVERITEĽNOU rýchlosťou
Zrážka dvoch osobných áut
Domáce
Zrážka dvoch osobných áut v Krupine: Traja ľudia skončili v nemocnici, FOTO Vozidlá sú na šrot
Nové zistenie o rakete,
Zahraničné
Nové zistenie o rakete, ktorá zasiahla rodinný dom v Poľsku: Bola poľská! Vypálila ju ich vlastná F-16

Ďalšie zo Zoznamu