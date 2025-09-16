Zbesilá jazda na R1! FOTO Vodič škodovky sa rútil po ceste NEUVERITEĽNOU rýchlosťou

NITRA - Na rýchlostnej ceste R1 chytili ďalšieho cestného piráta. Vodič vozidla Škoda Octavia sa rútil rýchlosťou 213 km/h, čo je o 83 km/h viac ako povolený limit. Polícia mu na mieste naparila pokutu, ktorú na mieste zaplatil.
Policajti z Diaľničného oddelenia PZ Nitra - Selenec vykonávali v uplynulých dňoch meranie rýchlosti na rýchlostnej ceste R1 smerom na Banskú Bystricu. Počas tejto rutinnej kontroly zaznamenali ďalší šokujúci prípad prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. "Vodič vozidla Škoda Octavia mal ťažkú nohu na plyne, na ceste kde je maximálna povolená rýchlosť 130km/h jazdil rýchlosťou 213 km/h, čím túto rýchlosť prekročil o 83 km/h," informovala nitrianska krajská polícia.
Takéto extrémne prekročenie rýchlosti predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky. Nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Rýchla jazda znižuje reakčný čas vodiča a v prípade núdzovej situácie dramaticky zvyšuje riziko vážnej dopravnej nehody.
"Vodičovi bola za to uložená bloková pokuta vo výške 800 eur, ktorú na mieste zaplatil," informovala polícia, ktorá opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby dodržiavali stanovené rýchlostné limity a jazdili zodpovedne. Bezpečnosť na cestách je prioritou a každý vodič by mal k nej prispievať svojím zodpovedným správaním za volantom.