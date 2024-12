Populárny reťazec s lacným tovarom chystá veľkú novinku: TÝMTO krokom môže odskočiť od konkurencie

(Zdroj: Getty Images)

Slováci si obľúbili lacné reťazce, ktoré sa na našom trhu tešia obrovskému záujmu. KiK sa chce svojim zákazníkom priblížiť ešte viac a už pracuje na spustení slovenskej verzie svojho e-shopu. „V Česku sme e-shop KiK spustili na jeseň tohto roka a už pracujeme na spustení slovenskej verzie. V tejto chvíli však nedokážeme s istotou povedať, či projekt dokončíme už v roku 2025 alebo neskôr,“ povedal pre tvnoviny konateľ Kik v Česku a na Slovensku Martin Šatný.

To by mohlo pre spoločnosť znamenať odskok od konkurencie, ktorá sa zatiaľ spolieha len na kamenné predajne. Podobný krok ale už zvažuje aj Pepco. „Čo sa týka e-shopov, tak do budúcna máme v pláne nájsť nové spôsoby, ako poskytovať vylepšené služby. No teraz sa zameriavame na poskytovanie čo najlepšieho zážitku z nakupovania v našich kamenných predajniach,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Barbara Berecz.

Konkurencia sa ešte rozrastie

O fakte, že daný segment rastie a o podobné obchody je na Slovensku veľký záujem, svedčí aj expanzia reťazca Action, ktorý u nás otvára čoraz viac pobočiek a v budúcom roku ohlásili príchod na náš trh dvaja veľkí hráči. Svoje prvé predajne u nás chcú otvoriť Woolworth a Dealz.